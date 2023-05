Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης (25/05)

Συνεχίζεται το Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα θα εμφανιστεί ο πιανίστας Joel Lussarides με το τρίο του και μελωδική αφηγηματική τζαζ στις 21.00. Αμέσως μετά, οι Δανοί I Think You’re Awesome στις 22.00 και στο τέλος ο θρυλικός Erik Truffaz, από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τζαζ διεθνώς. Πειραιώς 100, Γκάζι.

Ξεκινάει σήμερα και για έβδομη χρονιά το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας FeCHA (φωτογραφία). Στον κινηματογράφο Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas, Λ. Κηφισίας 29, 21.15 «1985» του Santiago Mitre. • ΑΕΛΛΩ Cinemax, Πατησίων 140 στις 20.50, «Ο ελιγμός της χελώνας» (La Maniobra de la Tortuga) του Juan Miguel del Castillo και στις 23.00 Escape Room: La pellícula του Hèctor Claramunt.

«Με τα χέρια στις τσέπες» ονομάζεται το βιβλίο του Κώστα Βαγιανού που θα παρουσιαστεί σήμερα στις 19.30. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιώργος Ν. Ευσταθίου, συγγραφέας και η Εύη Βαδιάκα, φιλόλογος. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Μαρία Καβουκίδου και Παναγιώτης Τζαφέρης. Κήπος του Μουσείου, Πατησίων 44.

Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «This is Athens Festival» θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Μελέτη Μοίρα «Η Μάχη της Πλατείας/ Behind the Sketches», που παρακολουθεί όλη τη διαδρομή της δημιουργίας του μεγαλύτερου μέχρι τώρα ελληνικού graphic novel του Soloúp. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Μελέτη Μοίρα και τον Soloúp (Αντώνης Νικολόπουλος). Στις 20.30, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, πλ. Κολοκοτρώνη.

Ο Ριχάρδος Γ΄, η Ειρήνη Παπά, η Φρίντα Κάλο, η Ζαν ντ’ Αρκ, η Αννα Μανιάνι κι ένας γνωστός serial killer είναι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στην παράσταση «Faces», που σκηνοθετεί η Εφη Μεράβογλου στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον. Στις 21.15, Διογένους 1, Αγιος Δημήτριος.