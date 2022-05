Μια ξεχωριστή βραδιά για «όλα τα μικροκαμωμένα γενναία πλάσματα της γης»

Η πανδημία ήταν ο λόγος που δεν παρουσιάστηκε στην ώρα της η νέα μετάφραση της «Βατραχομυομαχίας» («The battle between the frogs and the mice») στα αγγλικά, από την Αμερικανίδα ποιήτρια Αλίσια Στόλινγκς (Alicia Stallings). Εκδόθηκε το 2019 στην Αμερική (Paul Dry Books), και την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα, με τον ήλιο να προχωράει προς τη δύση του, σε μια ταράτσα στην Πλάκα, με θέα μοναδική και την ίδια στιγμή οικουμενική, το εικονογραφημένο βιβλίο «συναντήθηκε» με ένα ολιγάριθμο αλλά εκλεκτό κοινό (ανάμεσά τους και ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης). Η πρωτοβουλία ανήκε στους φιλότεχνους και φιλόξενους ιδιοκτήτες του κτιρίου, Κώστα και Πέννυ Αποστολίδη, των οποίων η εταιρεία (Raycap) επεκτείνεται σε ένα μικρό οίκημα-κόσμημα. Τα εγκαίνια αυτού του νέου χώρου πολιτισμού (στην οδό Γκούρα), ο οποίος θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως residency, για όποιον ξένο διανοούμενο, συγγραφέα, δημοσιογράφο ενδιαφέρεται να γράψει με αντικείμενο την Ελλάδα, συντονίστηκαν με την παρουσίαση της έκδοσης. Ειδικά για το γεγονός αυτό ταξίδεψε από την Αμερική για να προλογίσει η Αγγλίδα Eμιλι Γουίλσον, καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, μεταφράστρια και η ίδια της «Οδύσσειας» του Ομήρου.

Συζητώντας για τη «Βατραχομυομαχία».

Παρούσα στο κοινό και η Eντιθ Χολ, καθηγήτρια Κλασικών και Ελληνικών Σπουδών στο Λονδίνο.Αυτό το «μικροσκοπικό έπος», που θυμίζει τον Ομηρο, ανώνυμου ποιητή, του 6ου-5ου αι. π.Χ., που περιγράφει τον πόλεμο μεταξύ των βατράχων ενός έλους και των γύρω ποντικιών, και η αντισυμβατική, διεισδυτική ματιά τόσο της Αλίσια Στόλινγκς όσο και της Εμιλι Γουίλσον ήταν η αφορμή για μια βραδιά απρόσμενη, ουσιαστική, με τη σφραγίδα του «νέου». Δεν ήταν μόνο η ευρηματικότητα των τριών γυναικών (μαζί με την Πέννυ Αποστολίδη, που μας σύστησε τις δύο ομιλήτριες), αλλά και ο καινούργιος χώρος, διακριτικός, χαμηλότονος και υψηλής αισθητικής, όπως και οι ιδιοκτήτες του.

Στην υπέροχη ταράτσα του κτιρίου στην οδό Γκούρα, στην Πλάκα, παρουσιάστηκε το «μικροσκοπικό έπος». [ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ]

Στο εύθυμο έπος-παρωδία περιγράφεται ο λυσσαλέος πόλεμος μεταξύ δύο αντιπάλων. Ολα ξεκινούν όταν ένα ποντίκι, ο Ψιχάρπαγας, πηγαίνει σε μια λίμνη να πιει νερό. Εκεί συναντά τον βασιλιά των βατράχων Φυσίγναθο, που τον ανεβάζει στη ράχη του, για να τον μεταφέρει και να τον φιλοξενήσει στο αρχοντικό του· καθώς ταξιδεύουν μέσα στη λίμνη, εμφανίζεται μια νεροφίδα· τρομάζουν και οι δυο· ο βάτραχος βουτά και γλιτώνει από τον κίνδυνο, ο ποντικός, ανίδεος στο κολύμπι, πνίγεται… Η «Βατραχομυομαχία» δεν απόλαυσε στα νεότερα χρόνια τη φήμη που της άξιζε. Αλλά αν άκουγε κανείς τις δύο πρωταγωνίστριες της βραδιάς να ενδίδουν στον πειρασμό να αποδώσουν στίχους, μιμούμενες τις φωνές των ηρώων, θα κατανοούσε τη γοητεία που ασκούν ο ρυθμός και η δύναμη του έργου. Η Αλίσια Στόλινγκς, που ζει μόνιμα στην Αθήνα, με τον σύζυγό της δημοσιογράφο Γιάννη Ψαρόπουλο και τα δύο παιδιά τους, αφιερώνει τη μετάφρασή της «στον Γιάννη, στον Ιάσονα και στην Αταλάντη και σε όλα τα μικροκαμωμένα γενναία πλάσματα της γης, είτε κολυμπούν είτε έρπουν είτε πετούν».