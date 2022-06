Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ έδωσε μια μοναδική συναυλία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

«Αθήνα, σ’ αγαπώ! Αυτό που ζω είναι εμπειρία ζωής», φώναξε προχθές το βράδυ στο Ηρώδειο ο συνθέτης Ντέσμοντ Τσάιλντ, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό που είχε γεμίσει το αρχαίο ωδείο για να ακούσει μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του αλλά και να ευχαριστήσει τον Αμερικανό για την πρωτοβουλία του. Ο Τσάιλντ έστησε αφιλοκερδώς μια μεγάλη βραδιά με σημαντικούς προσκεκλημένους, οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους στο μεγάλο αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα. Σε μια συναυλία στη σκιά της Ακρόπολης, με τίτλο «Desmond Child rocks the Parthenon» και με ερμηνευτές της διεθνούς αλλά και της ελληνικής σκηνής, όπως οι Aλις Κούπερ, Μπόνι Τάιλερ, Ρίτα Γουίλσον, Σάκης Ρουβάς, αλλά και οι Rasmus, Λένα Χολ, Γιώργος Λεμπέσης, Kιπ Γουίνγκερ, Κρις Γουίλις, Ταμπίθα Φερ, Τζάστιν Μπενλόλο και Αντρέας Κάρλσον, ακούστηκαν «ζωντανά» μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια του, που έχουμε τραγουδήσει όλοι στα νιάτα μας.

Ο συνθέτης με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Ρίτα Γουίλσον. Φωτ. NDP

Ποιος δεν θυμάται το «I was made for lovin’ you» των Kiss, τα «Born to be my baby», «Υou give love a bad name» και «Living on a prayer» των Bon Jovi, το «Ole, ole, ole» και το «Livin’ la vida loca» του Rίκι Μάρτιν, το «I hate myself for loving you» της Τζόαν Τζετ… Και βέβαια, αυτός που έκλεψε την παράσταση, με το «Poison» και το «Bed of nails», ήταν ο Aλις Κούπερ. To πιο ζεστό χειροκρότημα της βραδιάς, εκτός από τον φιλέλληνα συνθέτη, κέρδισε η ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον, η σύζυγος του Τομ Χανκς, που πολιτογραφήθηκε τιμητικά Ελληνίδα πριν από λίγο καιρό, μαζί με τον άνδρα της. Είναι ο άνθρωπος που διαφημίζει την Ελλάδα με όποιον τρόπο μπορεί και πολύ συχνά χρησιμοποιεί όλες τις διασυνδέσεις της για να μας βοηθήσει. Στο Ηρώδειο, πάντως, η Γουίλσον απέδειξε ότι εκτός από καλή ηθοποιός είναι και καλή τραγουδίστρια.

Η Μπόνι Τάιλερ στη σκηνή του Ηρωδείου. Φωτ. NDP

Ο Τσάιλντ πρωτοήρθε στη χώρα μας πριν από 15 χρόνια και έκτοτε έγινε πραγματικός φιλέλληνας. Δηλώνει ότι κάθε φορά που πατάει το πόδι του στην Αθήνα νιώθει ευτυχής, διότι η πόλη μας διαθέτει μοναδική ενέργεια. Η κίνησή του να διοργανώσει τη συναυλία βρήκε θερμή υποστήριξη από το υπουργείο Πολιτισμού, με τη Λίνα Μενδώνη και τον Νικόλα Γιατρομανωλάκη να δίνουν το «παρών». Βέβαια, όλοι οι σταρ βγήκαν στο κοίλον του Ηρωδείου έχοντας πρώτα απολαύσει μια καταπληκτική ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον διευθυντή του Νίκο Σταμπολίδη. Με τον χαρισματικό λόγο του και την απίστευτη γνώση της ιστορίας, τους μετέδωσε πραγματικά το πνεύμα της αρχαίας Αθήνας και του Παρθενώνα.