Το Rolex Arts Festival φέρνει μετρ και μαθητές στην Αθήνα τον Μάιο

Eίναι από τις γνωστότερες εταιρείες ωρολογοποιίας στον κόσμο. Ομως αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι πως η Rolex έχει καλλιεργήσει εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερη σχέση με τον πολιτισμό. Σωστά πήγε το μυαλό σας στις χορηγίες αλλά δεν είναι μόνον αυτές όπως θα ανακαλύψουμε τον Μάιο όταν θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα το Rolex Arts Festival. Διοργανώνεται στην ελληνική πρωτεύουσα με αφορμή την 20ή επέτειο του Προγράμματος «Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative» στο οποίο καταξιωμένες προσωπικότητες προσφέρουν την καθοδήγησή τους σε νεότερους καλλιτέχνες σαν ένα είδος μαθητείας. Ετσι θα δούμε μερικούς από τους πλέον νέους ταλαντούχους δημιουργούς που έμαθαν πολλά κάτω από τις φτερούγες σημαντικών ανθρώπων.

Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι, μία προσωπικότητα που καθοδηγεί νεότερους.

Από τις 26 έως και τις 28 Μαΐου προγραμματίζονται στην ελληνική πρωτεύουσα περισσότερες από 30 εκδηλώσεις για τον χορό, το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική, τις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία και πολλά άλλα. Παράλληλα, θα γίνει και ένα ειδικό προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε Ελληνες καλλιτέχνες, επαγγελματίες και νέους ανθρώπους, από τις 22 έως τις 25 Μαΐου. Ανάμεσα σε αυτά που θα δούμε είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομαδικές εκθέσεις. Η πρώτη θα γίνει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από τους οκτώ υποτρόφους εικαστικών τεχνών της Rolex. Μία ακόμα θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς με έργα από όλους τους υποτρόφους αρχιτεκτονικής, ενώ θα γίνει μια συζήτηση στην οποία θα λάβει μέρος ο σερ Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ, που θα μεταμορφώσει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και βραβεύτηκε πριν από λίγες ημέρες με το περίφημο Pritzker Price. Στην Πειραιώς θα γίνει επίσης και προβολή ταινιών μικρού μήκους από τους υποτρόφους του κινηματογράφου.

O σερ Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ (δεξιά) θα έρθει στην Αθήνα τον Μάιο.

Τα ταλέντα του χορού θα τα δούμε στο Ωδείο Αθηνών, αλλά και τέσσερις εγκαταστάσεις που έχουν κάνει εικαστικοί καλλιτέχνες. Εκεί θα φιλοξενηθούν και δύο παραστάσεις. «Η περίπτωση του ξένου» (The Case of the Stranger), αλλά και το θεατρικό έργο Boléro, στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Ω2. Στο Ωδείο οι φίλοι της λογοτεχνίας θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν κείμενα στα ελληνικά και στα αγγλικά που έχουν γραφτεί από τους υποτρόφους αλλά θα διαβαστούν από εξέχοντες Ελληνες ηθοποιούς και στις δύο γλώσσες σε μια εκδήλωση με τίτλο «Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί». Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει η μουσική από το πρόγραμμα με μια παράσταση με ηχητική εγκατάσταση στην παράλληλη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου, από τον υπότροφο μουσικής Ben Frost, καθώς και μια συναυλία για το κλείσιμο του Φεστιβάλ στον Κήπο του Μεγάρου, με μουσικά σχήματα από την Αίγυπτο, την Ονδούρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.