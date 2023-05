Art in Embassies: Η τέχνη στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της ελευθερίας

Στη δίνη του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί ήταν το μέγιστο ζητούμενο για την κυριαρχία στον πλανήτη, ο πρόεδρος Τζον Κένεντι πήγε κόντρα στο πνεύμα της εποχής με μια τολμηρή ιδέα.

Αποφάσισε ότι η Δύση και οι ΗΠΑ μπορούν να διαδώσουν τα ιδανικά και τις αξίες τους όχι με πυραύλους, αλλά διαμέσου της τέχνης. Ιδρυσε το εικαστικό πρόγραμμα Art in Embassies και μετέτρεψε τις αμερικανικές πρεσβείες ανά την υφήλιο σε εκθετήρια έργων Αμερικανών εικαστικών. Πίστευε ακράδαντα ότι η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί σιωπηλά αλλά εύγλωττα να μεταφέρει το μήνυμα, να ανοίξει το μυαλό των ανθρώπων, να διατρανώσει πως η πραγματική τέχνη συνδέεται με την ελευθερία του λόγου και την ισονομία, κοντολογίς με τη δημοκρατία. Εξήντα χρόνια αργότερα, το πρωτοπόρο πρόγραμμα του αδικοχαμένου πολιτικού ζει και βασιλεύει, με χιλιάδες εκθέσεις στο ενεργητικό του. Για αυτήν την ξεχωριστή επέτειο εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα ένα αφιέρωμα με τίτλο «A More Perfect Union: American Artists and the Currents of Our Time».

H έκθεση αυτή έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα Arts in Embassies και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που διοργάνωσαν από κοινού πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα το συμπόσιο Partners in Democracy. Το θέμα της συνάντησης ήταν προφανές. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της Ιστορίας, μπροστά σε μια πρωτοφανή διαμάχη μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχικής εξουσίας. Οι επιλογές μας θα καθορίσουν το μέλλον μας σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε. Στο συμπόσιο, που φιλοξενήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, ακούστηκαν διαφορετικές φωνές με ευρύτητα απόψεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοκρατία, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η παραπληροφόρηση και η άνοδος της απολυταρχίας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μίλησαν για το πώς η τέχνη μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του δημοκρατικού φρονήματος, πώς οι πόλεις μπορούν να προωθήσουν τη συμπερίληψη.

Η Μαρ. Βαρδινογιάννη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Γ. Τσούνη. Φωτ. ΠΑΝΟΥΛΗΣ

Η Μέγκαν Μπέγιερ, σύζυγος του μέλους του Κογκρέσου Ντον Μπέγιερ. Φωτ. ΠΑΝΟΥΛΗΣ

Μία ημέρα πριν από την έναρξη των εργασιών, άνοιξε στο Μουσείο της Ακρόπολης η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Αμερικανούς καλλιτέχνες. Από τον Μπρους Νάουμαν και τη Γιόκο Ονο στον Εντ Ράσα, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν πώς οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν στα έργα τους το σπουδαιότερο ζητούμενο του καιρού μας. Η ομαδική επικεντρώνεται σε θέματα ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και άλλων θεμελιωδών αρχών. Θα ταξιδέψει σε πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως σήμερα, 30 Μαΐου, και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.