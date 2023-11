Λαμπρή τελετή για το εμβληματικό London Hellenic Prize στο Λονδίνο

Σώματα ρωµαλέα και αδύναμα. Ανδρικά και γυναικεία, με σημάδια από τον χρόνο ή με το σφρίγος της νιότης. Σώματα που διηγούνται ιστορίες της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας αλλά και της ρωμαϊκής περιόδου. Αυτή η στρατιά των κορμιών από μάρμαρο ή μέταλλο που συναντάμε στα μουσεία και στις σελίδες των βιβλίων ήταν η πηγή έμπνευσης της Κάρολιν Βάουτ στο πόνημά της με τίτλο «Exposed. The Greek and Roman Body» (εκδόσεις Profile/Wellcome). Η καθηγήτρια Kλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, διευθύντρια του Cambridge Museum of Classical Archaeology, κάτοχος της έδρας Κλασικής Αρχαιολογίας Byvanck στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν Γερμανίας, δεν στάθηκε όπως συνήθως στο κάλλος. Είδε πέρα από την ομορφιά, αναζήτησε τη σύνδεση των πραγματικών ανθρώπων με τα ομοιώματα που τους αναπαριστούν· λ.χ. κάποια αγάλματα εγκιβωτίζουν ιστορίες αναπηρίας, εκμετάλλευσης, πόνου, σκλαβιάς, ακόμα και βιασμού ή αποτυπώνουν αναπόφευκτα τις διαχρονικές ανθρώπινες ανάγκες: λατρευτικές, βιολογικές, κοινωνικές. Το βιβλίο αυτό κέρδισε το βραβείο London Hellenic Prize (LHP) για το 2023 που απονεμήθηκε σε μια τελετή στη βρετανική πρωτεύουσα στις 10 Νοεμβρίου με την παρουσία εκλεκτών μελών της κριτικής επιτροπής της οποίας προΐσταται φέτος ο καθηγητής Νικ Λόου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου αλλά και της «ψυχής» του LHP, του Μιχάλη Μόσχου, φιλολόγου και υπεύθυνου συντονισμού του βραβείου. Η Βάουτ έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των νικητών του θεσμού που μετράει 27 χρόνια ζωής και ανάμεσά τους βρίσκει κανείς προσωπικότητες ακαδημαϊκού και συγγραφικού βεληνεκούς όπως ο Μαρκ Μαζάουερ, o Εντμουντ Κίλι, η Αν Κάρσον, ο Σερ Μάικλ Λιουέλιν Σμιθ, ο Πολ Κάρτλετζ. Στις σχεδόν τρεις δεκαετίες ζωής το LHP έχει αναδείξει αυτή τη θαυμάσια πλειάδα χαρισματικών ανθρώπων που στράφηκαν στον πλούτο της ελληνικής ιστορίας –όχι μόνον την αρχαιότητα, αλλά το Βυζάντιο, την οθωμανική περίοδο, τον 19ο αιώνα, τη σύγχρονη εποχή– για να αντλήσουν έμπνευση. Πάντα λοιπόν βραβεύονται βιβλία γραμμένα ή μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα με θέμα τον ελληνικό πολιτισμό.

Ο φιλόλογος Μιχάλης Μόσχος, «ψυχή» του βραβείου.

Οπως επεσήμανε και ο Μιχάλης Μόσχος στην εισαγωγική του ομιλία, η ποικιλία των θεμάτων που απασχολούν νικητές και υποψηφίους είναι εξαιρετικά σημαντική. Ομως υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Τα εν λόγω βιβλία δεν αφορούν μια ομάδα ειδικών αλλά είναι γραμμένα ώστε να μπορούν να ενδιαφέρουν μεγαλύτερη μερίδα του αναγνωστικού κοινού χάρις στην πρωτοτυπία, την εκλαΐκευση, τη νέα προσέγγιση παλαιών θεμάτων. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που το βραβείο πήγε σε ελληνικά χέρια και μάλιστα ακριβώς πριν από ένα χρόνο η τελετή έγινε στην Ακαδημία Αθηνών. Ο ακαδημαϊκός, πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός Πασχάλης Κιτρομηλίδης και ο κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς παρέλαβαν το έπαθλο για το βιβλίο «The Greek Revolution: A Critical Dictionary», που εκδόθηκε από το Χάρβαρντ. Το LHP ιδρύθηκε το 1996 με την πρωτοβουλία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου και σκαπανείς τον Γιάννη Κρητικό μαζί με τον τότε πρόεδρο του Greek Shipping Cooperation Committee, Γιάννη Χατζηπατέρα, οι οποίοι έβαλαν τον θεμέλιο λίθο. Σήμερα έχει την πολύτιμη στήριξη του ιδρύματος Λεβέντη.