Από τον Κ. Βήτα έως τον Πάτρικ Σουέιζι, η Αθήνα ξεχύνεται στα πάρκα

«Nobody puts Baby in the corner». Θυμάται κανείς τη διάσημη ατάκα μιας από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες της δεκαετίας του ’80; Ή μήπως φοβάστε ότι θα αποκαλύψετε την ηλικία σας; Ηταν το 1987 όταν τα αθηναϊκά σινεμά αναστέναζαν με την ιστορία της Μπέιμπι και του Τζόνι. Καλοκαίρι του 1963 και η 17χρονη Μπέιμπι (Τζένιφερ Γκρέι) κάνει διακοπές με τους γονείς της. Η ίδια είναι σίγουρη ότι μπροστά της βρίσκεται ένα ακόμη βαρετό καλοκαίρι, ωστόσο όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει τον Τζόνι (Πάτρικ Σουέζι), έναν γοητευτικό καθηγητή χορού που παραδίδει μαθήματα σε παραθεριστές. Η Μπέιμπι αρχίζει μαθήματα χορού με τον Τζόνι και σύντομα ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται… Γενιές εφήβων μεγάλωσαν με το βραβευμένο με Οσκαρ καλύτερου τραγουδιού «(I’ ve Had the) Τime of my Life» στα γουόκμαν.

Το «Dirty Dancing» θα προβληθεί απόψε στο πλαίσιο του φετινού «Park your cinema».

Μπορεί να είναι ένας ακόμη μύθος, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας συμβαίνουν πάντα το καλοκαίρι. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τη μεγάλη οθόνη: Τι γίνεται και μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ταινίες διαδραματίζονται πάλι κατακαλόκαιρο; Προσοχή: όχι αυτές που εκτιμάμε περισσότερο, αλλά εκείνες με τις οποίες έχουμε συνδεθεί πιο έντονα συναισθηματικά. Εντάξει, δεν θέλει και καμιά ιδιαίτερη σκέψη: ρομαντικοί έρωτες, νοσταλγία, αθάνατα τραγούδια και μουσικές, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια.

Ολα αυτά φαίνεται να είχαν κατά νου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που συνεργάζονται για να μας χαρίσουν στο Ξέφωτο του πάρκου ένα πολύ καλοκαιρινό μπουκέτο ταινιών στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου «Park your cinema». Η πρεμιέρα έγινε την περασμένη Παρασκευή με το αξέχαστο «Little Miss Sunshine» και η σκυτάλη περνάει απόψε στις 9 στην Μπέιμπι και στον Τζόνι, δηλαδή στο εφηβικό έπος του «Dirty Dancing». Και την άλλη Παρασκευή παίρνει σειρά το «Τρίγωνο της θλίψης», ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας του Ρούμπεν Εστλουντ.

Η εσωστρεφής ηλεκτρονική μουσική του Κ. Βήτα θα γεμίσει σήμερα στις 9 μ.μ. τον Κήπο του Μεγάρου.

Πιο κοντά στο κέντρο, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής βρίσκονται σε εξέλιξη μερικές από τις πιο όμορφες συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών για αυτό το καλοκαίρι. Απόψε στις 9, στη σκηνή θα ανέβει ο Κωνσταντίνος Βήτα, αυτό το εσωστρεφές, διαχρονικό ίνδαλμα της εγχώριας ηλεκτρονικής μουσικής. Υστερα από μια περίοδο που αφιέρωσε χρόνο για την περυσινή συναυλία των Στέρεο Νόβα και το μάξι σινγκλ «Ιριδα», επιστρέφει έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ («Το χέρι»), ένα μουσικό κάλεσμα που υποδηλώνει την ανάγκη για αλλαγή και αναστοχασμό, αλλά και τις επιλογές που έχουμε στα χέρια μας σε ένα περιβάλλον ψηφιακής σπατάλης και εσωτερικού κατακερματισμού.

«Το χέρι της αγάπης, το χέρι της προσφοράς, της αδελφοσύνης είναι αυτό που λείπει και αυτό που οι ήρωες μέσα στα τραγούδια αναζητούν, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα», όπως είχε πει πρόσφατα σε μια συνέντευξη στον Βύρωνα Κριτζά στο περιοδικό «Κ». Οι συναυλίες θα συνεχιστούν έως τις 9 Ιουλίου. Ακολουθούν ο Θοδωρής Μαραντίνης (16/6), ο Πάνος Μουζουράκης (20/6), ο Κωστής Μαραβέγιας (28/6), οι Burger Project & Φίλοι (6/7) και ο Γιώργος Περρής (9/7).