Ιδρυμα Schwarz: Σάμος, Αθήνα, Γερμανία, μια ακτινοβόλα παρουσία στον πολιτισμό

Είναι ένα από τα πιο ωραία σταθερά ραντεβού του φθινοπώρου, που το χαίρoνται οι φιλόμουσοι της Αθήνας εδώ και εννέα χρόνια: τo Ιδρυμα Schwarz, ψυχή του οποίου είναι η Ελληνίδα της διασποράς Χιόνα Ξανθοπούλου – Σβαρτς, σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών παρουσιάζουν στο Κότσεν Χολ τις «Νύχτες κλασικής μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη».

Φέτος οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί από μεθαύριο 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου με σπουδαστές, αποφοίτους και καθηγητές της παγκοσμίου φήμης ακαδημίας Curtis από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Πραγματοποιούν παγκόσμια περιοδεία κάθε φθινόπωρο, σταματώντας και στην Ελλάδα.

Η Χιόνα Ξανθοπούλου – Schwarz είναι η ιδρύτρια και κινητήριος δύναμη του θεσμού. [PANOULIS PHOTOGRAPHY]

Μας επισκέπτονται χάρις στο πρόγραμμα μουσικής δωματίου «Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music». Η βαρώνη Βον Μάλτζαν, που απεβίωσε το 2022, ήταν εξαρχής η πλέον ένθερμη χορηγός για τις διεθνείς περιοδείες των φοιτητών του Curtis ανά την υφήλιο. Η φιλία της με τη Χιόνα Ξανθοπούλου (που είναι μέλος στο συμβούλιο των επιτρόπων της Γενναδίου και σε διεθνούς φήμης μουσικές ακαδημίες, ανάμεσα στις οποίες και το Curtis), έφερε αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία στη χώρα μας. To φετινό ρεπερτόριο περιλαμβάνει έργα του Μότσαρτ, μέχρι σύγχρονες δημιουργίες και το μεγαλειώδες «Οκτέτο για Εγχορδα» του Μέντελσον και η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητος (διαθέσιμα στις 19.00, μία ώρα πριν από την έναρξη των συναυλιών).

Η ακαδημία δέχεται 150 φοιτητές από τους 12.000 που κάνουν αίτηση κάθε χρόνο, η φοίτηση είναι δωρεάν και βέβαια τα κριτήρια εισαγωγής είναι αυστηρά αξιολογικά: πρόκειται για τους λαμπρότερους σολίστ του μέλλοντος. Αυτό που κάθε χρόνο συγκινεί το ελληνικό κοινό δεν περιορίζεται στο ταλέντο και τη φρεσκάδα των παιδιών. Απλώνεται στη σχέση με τους δασκάλους τους, που είναι πλάι τους στη σκηνή. Η κοινή ανάσα ανάμεσα σε αυτόν που γνωρίζει και αυτόν που μαθαίνει.

Φέτος θα τους δούμε στο Κότσεν της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Το Curtis on Tour, με 450 συναυλίες διεθνώς, από το 2008 βασίζεται άλλωστε στη φιλοσοφία της ακαδημίας «μαθαίνω παίζοντας», η οποία προσφέρει στους σπουδαστές σπάνια επαγγελματική εμπειρία περιοδείας πλάι σε διεθνούς φήμης αποφοίτους και καθηγητές. Εδώ και 15 χρόνια, σε πάνω από 120 πόλεις σε κάθε άκρη της Γης, από την Αθήνα έως το Βερολίνο και από το Χονγκ Κονγκ έως το Σαντιάγο της Χιλής, οι χαρισματικοί μαθητές του Curtis δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους μπροστά σε ακροατές που έχουν εντελώς διαφορετικά πολιτιστικά ερεθίσματα, αλλά συναντιούνται στον παλμό του κλασικού ρεπερτορίου.

Το Ιδρυμα Schwarz, που ξεκίνησε την παρουσία του στην Ελλάδα το 2010, εστίασε αρχικά τη δράση του στη Σάμο. Εκεί ιδρύθηκε το Young Artists Festival, που φέρνει ανερχόμενους σολίστ στο ρωμαϊκό ωδείο του νησιού.

To Pythagorion Art Space στη Σάμο. Το Ιδρυμα εστίασε αρχικά τη δράση του στο νησί του ανατολικού Αιγαίου.

Αργότερα, ένα παλιό ξενοδοχείο στο Πυθαγόρειο που ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο μεταμορφώθηκε εξόδοις του ιδρύματος σε ένα κομψότατο μικρό μουσείο, που το καλοκαίρι φιλοξενεί εικαστικές εκθέσεις και τον χειμώνα παραδίδεται για δράσεις στους κατοίκους. Ηδη από πολύ νωρίς η Κατερίνα Γρέγου, νυν διευθύντρια του ΕΜΣΤ, ένωσε τις δυνάμεις της με τη Χιόνα Ξανθοπούλου – Σβαρτς και παρουσίαζε κάθε χρόνο εξαιρετικά αφιερώματα, προτού η επιμελήτρια έρθει μόνιμα στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το Ιδρυμα που έχει την έδρα του στην Αθήνα καταπιάνεται και με άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτή την περίοδο, η Γρέγου προετοιμάζει μια έκθεση για τη σχέση αρχαιολογίας και σύγχρονης τέχνης, που θα ανοίξει το 2025, ενώ το Schwarz θα παραστεί σε μια σημαντική συνάντηση στη Σαξονία στηρίζοντας την πρόταση να γίνει ο εθνικός μας κήπος μέλος των βασιλικών κήπων της Ευρώπης.