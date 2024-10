Μάγια Σοφού και Royal Academy of Dance, μισός αιώνας συνεργασίας

Η φωνή της στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν γεμάτη ικμάδα. «Μυαλό και σώμα εν ζωή, αν και έχω και μια ηλικία. Νομίζω ότι είναι ο χορός που με έχει κρατήσει τόσο μάχιμη», ήταν οι πρώτες κουβέντες της χορογράφου και καθηγήτριας χορού Μάγιας Σοφού, που έβαζε τις τελευταίες πινελιές σε μια ωραία έκθεση. Το αφιέρωμα εγκαινιάστηκε χθες το βράδυ στις αίθουσες του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα, με τη συνεργασία του British Council και της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου. Στόχος είναι να τιμηθεί η επέτειος 50 χρόνων συνεργασίας της Ελλάδας με τη Royal Academy of Dance (RAD), αλλά και η γυναίκα που με όραμα και πρωτοπορία εφάρμοσε το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα μπαλέτου της RAD στη σχολή της και το έκανε γνωστό στη χώρα μας. Μάλιστα η Royal Academy θα βραβεύσει τη Μάγια Σοφού για την προσφορά της στην τέχνη του χορού με την ανακήρυξή της σε Fellow of the Royal Academy of Dance, που είναι η υψηλότερη διάκριση που απονέμει η ακαδημία σε καθηγητές χορού.

Εξώφυλλο στις «Εικόνες». Ηταν από τις πρώτες Ελληνίδες σολίστ σε μεγάλους ρόλους.

Μετά τις σπουδές της στη σχολή της Ηρώς Σισμάνη, η Σοφού πήγε για μετεκπαίδευση στο Λονδίνο και μαθήτευσε πλάι σε εγνωσμένου κύρους δασκάλους. Τη δεκαετία του ’60 έγινε η πρώτη Ελληνίδα χορεύτρια που ερμήνευσε στην Ελλάδα σολίστ ρόλους σε έργα κλασικού ρεπερτορίου, όπως «Η λίμνη των κύκνων», «Η ωραία κοιμωμένη», «Δον Κιχώτης». Εμφανίστηκε και στην παγκόσμια πρεμιέρα της όπερας «Ναυσικά», στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, με χορογράφο τον Τζον Μπάτλερ. Η αγάπη της όμως διοχετεύθηκε και στη διδασκαλία του κλασικού μπαλέτου. Ηθελε να ιδρύσει δική της σχολή. Η συνεργασία που κράτησε μισό αιώνα με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο αγγλικό ακαδημαϊκό ίδρυμα της RAD αναδεικνύεται σε ένα πλούσιο τετραήμερο εκδηλώσεων.

Η μεγάλη αγάπη της ήταν πάντα η διδασκαλία, όπου πρωτοπόρησε στην Ελλάδα. «Δεν φτιάχνει μόνο το σώμα, φτιάχνει τον χαρακτήρα», λέει για τον χορό.

Ξεχωρίζει η μεγάλη έκθεση με ντοκουμέντα από τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα και την προσφορά των ελληνικών σχολών μπαλέτου στη χώρα μας (σχεδιασμός: Παρασκευή Γερολυμάτου και Ανδρέας Γεωργιάδης), που θα είναι ανοιχτή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από σήμερα 18 έως 20 Οκτωβρίου 2024, από τις 10 π.μ. έως 9 μ.μ. Επίσης, οι διευθυντές της RAD Λονδίνου θα ενημερώσουν το Σάββατο 19/10 το κοινό, τους καθηγητές και τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές και χορευτές για τα σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, τις νεότερες εξελίξεις και τις δυνατότητες ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών σπουδών (10.30-12.00, Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης). Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε οντισιόν για την αποδοχή τους στο πρόγραμμα ΒΑ (Hons) Ballet Education, η οποία γίνεται στο Λονδίνο και κατ’ εξαίρεση θα γίνει στην Αθήνα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να δουν κοστούμια, αντικείμενα και ντοκουμέντα.

«Είτε είσαι χορευτής είτε είσαι θεατής, το κλασικό μπαλέτο είναι η βάση. Από εκεί ξεκινά η γνώση ώστε να μπορεί κανείς να εκτιμήσει ακόμα και τον σύγχρονο χορό», επισημαίνει η Σοφού, η οποία θεωρεί ότι ακόμα και για τα σημερινά παιδιά δεν υπάρχει πιο διαμορφωτική εμπειρία από την εκμάθηση του χορού: «Δεν φτιάχνει μόνο το σώμα, φτιάχνει τον χαρακτήρα, την αυτοπειθαρχία, την υπομονή, τη μεθοδικότητα, την ικανότητα συγκέντρωσης, τον σεβασμό στον άλλο. Είμαι σίγουρη ότι αν οι σημερινοί μαθητές είχαν αυτήν τη δίοδο, θα βλέπαμε όλο και λιγότερα περιστατικά βίας στα σχολεία». Πόσο δίκιο έχει.