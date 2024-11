Change Μakers ΙΙΙ της Vogue Greece: Ραντεβού στην πρώτη σειρά της μόδας

Πώς χτίζεται μια επίδειξη μόδας; Πού συναντά η δημιουργική κληρονομιά την καινοτομία; Ποιες είναι οι νέες βιώσιμες πρακτικές και πού βρίσκεται η γυναικεία ενδυνάμωση; Γιατί η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη εξακολουθούν να αποτελούν στοιχήματα και τι ορίζει σήμερα ένα άτομο ως παράγοντα αλλαγής, δηλαδή ως «change maker»;

Το τρίτο (και καλύτερο) συνέδριο Change Μakers ΙΙΙ της Vogue Greece έρχεται στις 5 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να επιβεβαιώσει διθυραμβικά ότι η μόδα σήμερα είναι πολύ περισσότερα πράγματα από μια κλειστή βιομηχανία παραγωγής ρούχων υψηλής ραπτικής που απευθύνεται σε λίγους. Στο συνέδριο της ερχόμενης Τρίτης η «Καθημερινή» και η Vogue Greece αναδεικνύουν τις πολλαπλές διαστάσεις ενός πολιτισμικού φαινομένου που βγαίνει έξω από τα ατελιέ των μεγάλων οίκων, παίρνει τους δρόμους, επηρεάζει και επηρεάζεται από την τέχνη και στο τέλος της ημέρας μάς αφορά όλους. Για μια ολόκληρη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι λαμπεροί πρωταγωνιστές της μόδας, οι άνθρωποι-κλειδιά της βιομηχανίας, ανεβαίνουν στη σκηνή για να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σχετικά με τη μόδα, τον πολιτισμό, την καινοτομία, τη διαφορετικότητα, αλλά και ιστορίες δημιουργίας και ζωής που άλλαξαν και αλλάζουν τη βιομηχανία.

H Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, θρυλική σχεδιάστρια μόδας και φιλάνθρωπος. [Mireille Roobaert]

H Vogue Greece θα καλωσορίσει στην Αθήνα μυθικά ονόματα του χώρου: τη θρυλική σχεδιάστρια, φιλάνθρωπο, συγγραφέα και δημιουργό του wrap dress Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, την ηθοποιό και μοντέλο Μαρίζα Μπερενσόν, εγγονή της Ελσα Σκιαπαρέλι και μούσα της αμερικανικής Vogue, την πρωτοπόρο σχεδιάστρια μόδας και καλλιτέχνιδα Ιρις βαν Χέρπεν, την καινοτόμο Ελληνίδα Μαίρη Κατράντζου, ιδρύτρια και creative director της μάρκας Mary Katrantzou και creative director του οίκου BVLGARI στα δερμάτινα αντικείμενα και αξεσουάρ, τη Σάντρα Τσόι, creative director του αγαπημένου οίκου Jimmy Choo, τον ανερχόμενο Κέισι Καντγουάλαντερ, που αναλαμβάνει την κληρονομιά του Τιερί Μιγκλέρ στον οίκο Mugler, το διάσημο μοντέλο και ακτιβίστρια Σίντι Μπρούνα και άλλες σημαντικές προσωπικότητες που εμπνέουν.

Η Ιρις βαν Χέρπεν, σχεδιάστρια μόδας, γνωστή για τις πρωτοποριακές δημιουργίες της. [Robin de Puy]

Οσον αφορά τις θεματικές του συνεδρίου Change Μakers ΙΙΙ της Vogue Greece, θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί με το «Creative Visions», μια σειρά συζητήσεων για τη σημασία της κληρονομιάς, των δημιουργικών ταυτοτήτων και της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας.

Ο Κέισι Καντγουάλαντερ, καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου μόδας Mugler. [Frank Mura]

Το πάνελ «Greek Factor» (1.15 μ.μ.) θα αναδείξει την επιρροή της Ελλάδας στον κόσμο του κοσμήματος, με έμφαση στην εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού δημιουργικού κοσμήματος. Η συζήτηση «What Lies Ahead» (3 μ.μ.) θα επισημάνει τις εξελίξεις σε θέματα ηθικής και βιώσιμης μόδας, ενσωμάτωσης, πρόβλεψης τάσεων και εκπαίδευσης στη μόδα. Η ενότητα «The Power of the Muse» (3.45 μ.μ.) θα εξετάσει τις προσωπικότητες που εμπνέουν τα δημιουργικά μυαλά της μόδας. Το «Magic of the Fashion Show» (4.15 μ.μ.) θα αποκαλύψει το χτίσιμο και τη σκληρή δουλειά που κρύβονται πίσω από τις επιδείξεις μόδας. Τέλος, οι συζητήσεις «Creatives Voices» (5.30 μ.μ.) θα φέρουν στο προσκήνιο δημιουργικές ιστορίες αλλά και ιστορίες ζωής. Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε από κοντά την τρίτη έκδοση του Change Makers, έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τα προνομιακά πακέτα των 5 και των 10 εισιτηρίων με έκπτωση έως και 30%. Περισσότερες πληροφορίες και νέα για το συνέδριο στο changemakers.vogue.gr.

Η Σίντι Μπρούνα, το διάσημο μοντέλο, γνωστή και για το ακτιβιστικό της έργο.