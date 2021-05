Πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, ένα εφιαλτικό σενάριο

ELLIOT ACKERMAN &

ADMIRAL JAMES STAVRIDIS

2034 – A Novel of the Next World War

εκδ. Penguin Press, 2021, σελ. 320

Ενα εφιαλτικό σενάριο, όπου η στρατηγική αντιπαλότητα των δύο υπερδυνάμεων του 21ου αιώνα, της Αμερικής και της Κίνας, μετατρέπεται από ψυχρή σύγκρουση σε παγκόσμια ανάφλεξη, ξετυλίγεται στο γεωπολιτικό θρίλερ «2034». Ο Ελληνοαμερικανός ναύαρχος ε.α. Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ και κοσμήτορας της Σχολής Διπλωματίας Φλέτσερ στο πανεπιστήμιο Ταφτς της Βοστώνης, και ο μυθιστοριογράφος Ελιοτ Ακερμαν, βετεράνος πεζοναύτης με παράσημα ανδρείας από πέντε θητείες σε Ιράκ και Αφγανιστάν, ενώνουν στρατιωτική εμπειρία και αφηγηματική δεινότητα σε μια καθηλωτική πλοκή, που μας προειδοποιεί πώς μια ρεαλιστική αλληλουχία κακών υπολογισμών και παρανοήσεων μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις με ολέθριες συνέπειες στο εγγύτατο μέλλον.

Το σημείο μηδέν βρίσκεται στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου η Κίνα προβάλλει συνεχώς διεκδικήσεις στα νησιά Σπράτλι και η Αμερική εκτελεί περιπολίες «ελεύθερης ναυσιπλοΐας», αμφισβητώντας τις κινεζικές αξιώσεις. Σε μια περιπολία της τη 12η Μαρτίου 2034, η πλοίαρχος Σάρα Χαντ, διοικητής τριών αντιτορπιλικών, παρατηρεί καπνούς σε ένα από τα κινεζικά αλιευτικά που ψαρεύουν στην περιοχή και αναλαμβάνει το ρίσκο να προστρέξει σε βοήθειά του, εκτός διατεταγμένης πορείας. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ανακαλύπτει ότι το αλιευτικό δεν είναι τόσο «αθώο» και φέρει κατασκοπευτικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Στον τόπο του ατυχήματος καταφθάνει το κινεζικό αεροπλανοφόρο «Ζενγκ Χε» με διοικητή έναν σκληρό ναύαρχο, που απευθύνει τελεσίγραφο απαιτώντας άμεση παράδοση του αλιευτικού με τον εξοπλισμό του και αποχώρηση των Αμερικανών από τα «χωρικά ύδατα» της Κίνας, ενώ η Χαντ, θύμα κινεζικής κυβερνοεπίθεσης, αδυνατεί να επικοινωνήσει με το αρχηγείο του 7ου Στόλου. Την ίδια μέρα, ο ριψοκίνδυνος επισμηναγός Κρις Γουέτζ Μίτσελ, που εκπροσωπεί την τέταρτη γενιά πιλότων στην οικογένειά του, εκτελεί μια «ευαίσθητη» αναγνωριστική πτήση με F-35 στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ, όταν τα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους του «τυφλώνονται» και αναγκάζεται να προσγειωθεί στη ναυτική βάση του Ιράν, Μπαντάρ Αμπάς.

Ταυτόχρονα, στην Ουάσιγκτον, ο ακόλουθος άμυνας της Κίνας, ναύαρχος Λιν Μπάο, για την εκτόνωση της κρίσης, προτείνει στον Λευκό Οίκο ανταλλαγή του αλιευτικού με το F-35, αποκαλύπτοντας έτσι τη στενή αμυντική συνεργασία Κίνας – Ιράν. Ο διοικητής του κινεζικού αεροπλανοφόρου, όμως, με την εκπνοή του τελεσιγράφου σπεύδει να τιμωρήσει στους «εισβολείς» βυθίζοντας δύο από τα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στη ναυαρχίδα της Χαντ. Το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι. Ο Λιν Μπάο ανακαλείται στο Πεκίνο για διαβουλεύσεις. Η συμβουλή του έχει βαρύτητα, γιατί γνωρίζει άριστα την Αμερική, μισός Αμερικανός από τη μητέρα του, με σπουδές στο Χάρβαρντ και στη Ναυτική Σχολή Πολέμου στο Νιούπορτ.

Στην Ουάσιγκτον επικρατεί δημόσια κατακραυγή που απαιτεί παραδειγματική τιμωρία της Κίνας και η σύγκρουση παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας, καθώς οι δύο αντίπαλοι πέφτουν στην «παγίδα του Θουκυδίδη», όπως η σύγκρουση της Αθήνας με τη Σπάρτη κατέληξε στον καταστροφικό Πελοποννησιακό Πόλεμο. Καθώς εγκαταλείπεται η «συνετή υπομονή» και η στρατηγική της αποκλιμάκωσης, η αντιπαράθεση τίθεται εκτός ελέγχου με κλιμακούμενα αντίποινα εκατέρωθεν. Οταν η Κίνα παραβιάζει την αμερικανική «κόκκινη γραμμή» με την πολιορκία της Ταϊβάν, οι Αμερικανοί καταφεύγουν πρώτοι στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, για να ακολουθήσει ένα σπιράλ βομβαρδισμών επιλεγμένων πόλεων στις δύο χώρες, με εκατομμύρια νεκρούς. Τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διευθύνουν η Σάρα Χαντ, που έχει προαχθεί σε υποναύαρχο, και ο Λιν Μπάο, αντίστοιχα. Με την παγκόσμια προσοχή στραμμένη στον σινοαμερικανικό πόλεμο, η Ρωσία δράττεται της ευκαιρίας για σαμποτάζ του αμερικανικού δικτύου 10G και εδαφικές προσαρτήσεις στη Βαλτική και στο Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.

Καθώς πλανάται ο εφιάλτης του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και το φάσμα ενός πυρηνικού Αρμαγεδδώνος, ως από μηχανής θεός παρεμβαίνει η Ινδία, η νέα ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη, που διαμηνύει στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές ότι θα εμποδίσει την ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας. Οταν χάρις στις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητές της διεισδύει στην εμπόλεμη ζώνη και βυθίζει το αεροπλανοφόρο «Ζενγκ Χε», η απειλή της γίνεται πιστευτή. Την 30ή Ιουλίου 2034 η Ουάσιγκτον ανακαλεί τη διαταγή για την καταστροφή τριών κινεζικών πόλεων. Τα εννέα βομβαρδιστικά F/A-18 Χόρνετ, οι «Κροταλίες του Θανάτου», υπό τον επισμηναγό Μίτσελ, που είχε εν τω μεταξύ αφεθεί ελεύθερος από το Ιράν με τη μεσολάβηση της Ινδίας, έχουν όμως αναχωρήσει από το αεροπλανοφόρο «Εντερπράιζ» για τους προορισμούς τους. Η επικοινωνία για τη ματαίωση της αποστολής δεν είναι εφικτή, γιατί η Χαντ είχε ζητήσει να αφαιρεθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα των βομβαρδιστικών ως ευάλωτα στις κινεζικές κυβερνοεπιθέσεις. Ινδικά καταδιωκτικά SU-35 απογειώνονται για να τα αναχαιτίσουν. Αραγε θα προλάβει ο Μίτσελ να ρίξει το θανατηφόρο φορτίο του στη Σαγκάη;

Με το τέλος του πολέμου η Σάρα Χαντ δεν θέλει να πλησιάσει ξανά στη θάλασσα. Κυριευμένη από τύψεις, ζει απομονωμένη σε ένα ράντσο στο Νέο Μεξικό. Ο Λιν Μπάο γίνεται το εξιλαστήριο θύμα και μία σφαίρα στον αυχένα τού κόβει το όνειρο της επιστροφής στο Νιούπορτ.



* Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον ως προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.