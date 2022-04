500 Λέξεις με τη Βίκυ Ξανθοπούλου

Η Βίκυ Ξανθοπούλου είναι νηπιαγωγός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κοινωνικοπολιτισμική Εκπαίδευση και Εμψύχωση Ομάδων. Εχει βραβευτεί από τον θεσμό των Education Leaders Awards, από την Greek ΙΒΒΥ, από το Judith’s Reading Room των Ηνωμένων Πολιτειών με το Freedom through Literacy Award και από τον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό AKS Education Awards με τον τίτλο Excellence in Teaching – Teacher of the Year 2019, με το Global Teacher Award 2020 και με τον τίτλο Inspiration Teacher of the Year 2021. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα του CNN Greece στα «Πρόσωπα του 2020». Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν οι τρεις τόμοι «Παίζουμε βιβλίο; Πώς να αγαπήσουν τα παιδιά το διάβασμα» (3-6 / 6-9 / 9-12 ετών) και η σειρά «Escape book – Μια νύχτα στην Ακρόπολη» (εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου) και «Escape book – Απόδραση από την Ατλαντίδα» (εικον. Νίκη Λεωνίδου).

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

«Στη φωλιά του ιππόκαμπου» της Ευτυχίας Γιαννάκη. Λατρεύω την αστυνομική λογοτεχνία.

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

Θα ήθελα να ήμουν το αγόρι που δάμασε τον άνεμο, ο Γουίλιαμ Καμκγουάμπα. Η ζωντανή απόδειξη πως η γνώση είναι δύναμη.

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Χωρίς δεύτερη σκέψη τον Αντώνη Παπαθεοδούλου και τον Θοδωρή Παπαϊωάννου. Καλό φαγητό, μουσική και ατελείωτες συζητήσεις.

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

«Ενα ψάρι που το λέγανε Ορφώ». Μόνο ο Φίλιππος Μανδηλαράς θα μπορούσε να προσεγγίσει με τόση ευαισθησία το σημαντικό θέμα της ταυτότητας του φύλου.

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

«Ο ξένος» του Αλμπέρ Καμύ.

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» του Αντώνη Παπαθεοδούλου και της Ιριδας Σαμαρτζή. Το έχω διαβάσει πάνω από 5.000 φορές!

Πώς μπορούμε να «παίξουμε βιβλίο» λοιπόν;

Να αφεθείτε με τη σιγουριά πως θα διασκεδάσετε, όπως ακριβώς διασκεδάζετε παίζοντας με τους φίλους σας.

Το βιβλίο σας απευθύνεται και σε γονείς και όχι μόνο σε ειδικούς;

Ακριβώς. Δεν απευθύνεται μόνο σε ειδικούς, αλλά και σε γονείς που επιθυμούν να παίξουν με τα παιδιά τους βιβλίο.

Υπάρχει κάποια «συνταγή» για να κάνουμε ένα παιδί να αγαπήσει ένα βιβλίο;

Πιστεύω πως για κάθε παιδί υπάρχει το κατάλληλο βιβλίο που θα το κάνει να συγκινηθεί, να ταξιδέψει, να ονειρευτεί, να βρει καταφύγιο στη λογοτεχνία. Αρκεί να συμβεί αυτή η μοναδική, καθοριστική συνάντηση με αυτό το βιβλίο.