ΗΠΑ: Ανάρπαστα τα βιβλία για τις αμβλώσεις

«Ηταν μια ημέρα με πολλή δουλειά και πολλή συγκίνηση. Ο κόσμος ήθελε να βρεθεί σε ένα ασφαλές μέρος, περίπου όπως μετά τις εκλογές του 2016. Ηρθαν πολλοί άνθρωποι στο μαγαζί», δήλωνε πρόσφατα στο αμερικανικό περιοδικό «Publishers Weekly» η Σάρα Χόλενμπεκ. Το μαγαζί στο οποίο αναφερόταν ήταν το βιβλιοπωλείο «Women and Children First», στο Σικάγο. Και εκείνη η ημέρα δεν ήταν άλλη από την 24η Ιουνίου, όταν το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αναίρεσε την απόφαση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» του 1973, η οποία αναγνώριζε ως συνταγματικό το δικαίωμα των Αμερικανίδων στις αμβλώσεις.

Το κατάστημα της Χόλενμπεκ δεν ήταν το μόνο με αυξημένη κίνηση. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, το βιβλιοπωλείο «Left bank books» στο Σεντ Λούις, το «A Room of One’s Own» στο Μάντισον, καθώς και άλλα, χωρίς ακτιβιστικό πρόσημο, κατακλύστηκαν από αναγνώστες που είτε ένιωσαν την ανάγκη, όπως ανέφερε ένας βιβλιοπώλης, «να θρηνήσουν μαζί με ανθρώπους που τους καταλαβαίνουν», είτε θέλησαν να προμηθευτούν βιβλία που θα λειτουργούσαν παρηγορητικά, με δεδομένο το νέο τοπίο των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

Οι αναγνώστες θέλησαν να προμηθευτούν βιβλία παρηγορητικά και ενημερωτικά, με δεδομένη την απόφαση της 24ης Ιουνίου.

Η ζήτηση σε σχετικούς τίτλους είχε αρχίσει να αυξάνεται από τον Μάιο, όταν είχε διαρρεύσει ένα έγγραφο του ανωτάτου δικαστηρίου που φανέρωνε τις προθέσεις του. Ενδεικτικά, το βιβλίο της Ανί Ερνό «Το γεγονός» (στα ελληνικά κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο»), όπου η Γαλλίδα συγγραφέας αφηγείται την καθοριστική εμπειρία μιας παράνομης έκτρωσης που είχε κάνει το 1963, αύξησε τις πωλήσεις του κατά 400% τις τελευταίες εβδομάδες, με τον εκδοτικό οίκο Seven Stories Press να τυπώνει εκτάκτως 15.000 νέα αντίτυπα.

Αρκετά ακόμα βιβλία γίνονται ανάρπαστα, όπως το υποψήφιο για Πούλιτζερ «The Family Roe» του Τζόσουα Πρέιτζερ (που εξιστορεί την υπόθεση «Ρόου εναντίον Γουέιντ») ή το «Bodies on the Line: At the Front Lines of the Fight to Protect Abortion in America» της Λόρεν Ράνκιν, με συνεντεύξεις εθελοντών και ακτιβιστών των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Το ταχύτερα διαδεδομένο μπεστ σέλερ των ημερών, πάντως, είναι ίσως το «The New Handbook for a Post-Roe America» της Ρόμπιν Μάρτι, ένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης των χειρότερων νομικών σεναρίων στο θέμα των αμβλώσεων, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 2019. Οι εκδόσεις Penguin είδαν 500 αντίτυπα να «φεύγουν» την ημέρα που διέρρευσε εκείνο το έγγραφο του ανωτάτου δικαστηρίου. Και η Σάρα Χόλενμπεκ, από το βιβλιοπωλείο «Women and Children First», έλεγε ότι η ζήτησή του είναι τόση, που προσπαθεί να προμηθευτεί νέα αντίτυπα εδώ και εβδομάδες.

