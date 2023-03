Χαρούκι Μουρακάμι: Κυκλοφορεί νέο μυθιστόρημα, 6 χρόνια μετά

Ενα νέο μυθιστόρημα του Χαρούκι Μουρακάμι αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο. Κι ενώ ο εκδότης δεν αποκάλυψε πολλές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι το χειρόγραφο είναι περί τις 1.200 σελίδες και η πλοκή περιστρέφεται γύρω από «μια ιστορία που κρατήθηκε για πολύ καιρό μυστική».

Το βιβλίο με τίτλο «The City and Its Uncertain Walls» θα είναι διαθέσιμο στις 13 Απριλίου σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, όπως ανέφερε την Τετάρτη σε ανακοίνωσή του ο εκδοτικός οίκος Shinchosha Publishing Co. H διαθεσιμότητα αντιτύπων στην αγγλική γλώσσα, δεν είναι ακόμα γνωστή.

Σε μια σύντομη ανακοίνωση προώθησης του νέου συγγραφικού έργου, ο εκδότης – μεταξύ άλλων – ανέφερε ότι το βιβλίο είναι συγκινητικό και «100% Μουρακάμι» (σ.σ. όσον αφορά το ύφος και την ιστορία).

Οπως αναφέρει το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Associated Press, εργαζόμενοι στον εκδοτικό οίκο δήλωσαν ότι ο λόγος που δεν υπάρχουν λεπτομέρειες γύρω από το περιεχόμενο είναι επειδή πολλοί θαυμαστές του Μουρακάμι είπαν ότι προτιμούν να ξεκινήσουν την ανάγνωση χωρίς να γνωρίζουν για το τι πρόκειται.

Επομένως, παραμένει άγνωστο αν το νέο μυθιστόρημα σχετίζεται με την ιστορία του Ιάπωνα συγγραφέα από το 1980 που έχει τον ίδιο τίτλο και δημοσιεύθηκε σε λογοτεχνικό περιοδικό αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε βιβλίο.

Το μυθιστόρημα είναι το πρώτο του Μουρακάμι από την κυκλοφορία του «Σκοτώνοντας τον Κομεντατόρε» («Kishidancho Goroshi»), τον Φεβρουάριο του 2017.

Ενας από τους πιο σημαντικούς σύγγραφείς, ο Χαρούκι Μουρακάμι γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1949 στο Κιότο. Το πρώτο του μυθιστόρημα «Hear the Wind Sing» εκδόθηκε το 1979. Αλλά το βίβλιο «Νορβηγικό Δάσος» («Norwegian Wood») έγινε το πρώτο μπεστ σέλερ, κάνοντάς τον ευρέως γνωστό. Αλλα δημοφιλή βιβλία του είναι τα «Το κυνήγι του αγριοπρόβατου», «Το Κουρδιστό Πουλί» και «1Q84».

Με πληροφορίες από το Associated Press