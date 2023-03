Πέθανε ο νομπελίστας Κενζαμπούρο Οε σε ηλικία 88 ετών

Ο Κενζαμπούρο Οε, ο προοδευτικός Ιάπωνας συγγραφέας που το 1994 χάρισε στη χώρα του το δεύτερο Νόμπελ Λογοτεχνίας με βιβλία για τη φρίκη του πολέμου και τον ανάπηρο γιο του, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Kodansha, αναφέροντας ότι ο Οε πέθανε στις 3 Μαρτίου του 2023 από γηρατειά.

Αργότερα, ο Οε έγινε γνωστός ως αγωνιστής κατά των πυρηνικών όπλων και της πυρηνικής ενέργειας.

Εγραψε για φρικιαστικές ιστορίες στη Χιροσίμα και τόνιζε ότι το σοκ που έπαθε ακούγοντας τα όσα συνέβησαν εκεί, ίσως να τον ενέπνευσαν ώστε να γίνει συγγραφέας.

Κινητήρια δύναμη για το έργο του ήταν και ο γιος του Χικάρι, ο οποίος είχε εγκεφαλική βλάβη. Για πολλά χρόνια, το παιδί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του και όταν ενηλικιώθηκε έγινε γνωστός ως συνθέτης. Ο Οε δήλωσε ότι ένα μεγάλο μέρος των συγγραφικών του έργων δημιουργήθηκε στην προσπάθεια για να δώσει στον γιο του φωνή.

Αρκετά από τα βιβλία του, περιλαμβάνουν χαρακτήρες βασισμένους στον Χικάρι με το «Μια προσωπική υπόθεση» να περιγράφει τις δυσκολίες του να αποδέχεσαι το παιδί.

Μερικά από τα πιο δημοφιλή βιβλία του είναι τα «Σιωπηλή Κραυγή», «Death by Water», «Teach Us To Outgrow Our Madness», «Τσάκισέ τα από μικρά, σκότωσέ τα από παιδιά» κ.α.

Ο συγγραφέας γεννήθηκε στο μικρότερο από τα κύρια νησιά της Ιαπωνίας, Σικόκου. Ηταν ο τρίτος γιος από επτά παιδιά στην οικογένεια. Οταν ο πατέρας του πέθανε ξαφνικά το 1944 στο σπίτι τους, τον μεγάλωσε η μητέρα του η οποία του αγόραζε βιβλία όπως «Οι περιπέτειες του Χακλμπέρι Φιν».

Σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και άρχισε να δημοσιεύει ιστορίες όταν ήταν ακόμα φοιτητής. Το 1958 κέρδισε το βραβείο Akutagawa που απευθύνεται σε νέους συγγραφείς.

Ο Οε προτάθηκε για το Τάγμα Πολιτισμού της Ιαπωνίας, αλλά αρνήθηκε να το παραλάβει επειδή θα του το έδινε ο Αυτοκράτορας. «Δεν αναγνωρίζω καμία εξουσία, καμία αξία ανώτερη από τη δημοκρατία», είπε.

Το 2013 οργάνωσε μια αντιπυρηνική συγκέντρωση στο Τόκιο και το 2015 ενώθηκε με χιλιάδες κόσμου σε διαμαρτυρία για την απόφαση του Αμπε να αφήσει τα ιαπωνικά στρατεύματα να πολεμήσουν στο εξωτερικό.

Το 1960 παντρεύτηκε τη Γιουκάρι, αδερφή του σκηνοθέτη Γιούζο Ιτάμι.

Με πληροφορίες από το Reuters