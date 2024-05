Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, τη «νύμφη του Θερμαϊκού» μεταφέρει μικρούς και μεγάλους αναγνώστες το βιβλίο των Μελίνα Ηλιοπούλου και Καλυψώ Γούλα «Φανταστική βόλτα στη Θεσσαλονίκη» (εκδ. Καλέντη), με σχέδια του Φίλιππου Φωτιάδη.

Μετά το Λονδίνο και τη Φλωρεντία, οι συγγραφείς συνεχίζουν την ξενάγηση σε πόλεις με ενδιαφέρουσες ιστορίες. Αυτή τη φορά και με πρωταγωνιστή ένα μικρό αγόρι, οι αναγνώστες θα ανακαλύψουν μυστικά της συμπρωτεύουσας – τόπο καταγωγής του ήρωα. Πρόκειται για έναν οδηγό που απευθύνεται σε παιδιά άνω των 6 ετών. Εκτός από τις πληροφορίες που παρουσιάζει στους αναγνώστες, αποτελεί και μια ιδιαίτερη εμπειρία καθώς ο προορισμός «ζωντανεύει» στα μάτια μας χάρη στις πολύχρωμες εικονογραφήσεις.

Η έκδοση συνοδεύεται από προτεινόμενες δραστηριότητες που λειτουργούν και ως εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εντός και εκτός της σχολικής τάξης.

Η Μελίνα Ηλιοπούλου γεννήθηκε κάπου στην καρδιά της Αφρικής. Κάποια στιγμή ταξίδεψε σαν αποδημητικό πουλί στην Ευρώπη, για να σπουδάσει και να ανακαλύψει πολλά μυστικά. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αγαπά τα παιδιά, τα σύννεφα, τη θάλασσα και τα ταξίδια. Περνάει την καθημερινότητά της στις σχολικές τάξεις αγκαλιά με εφήβους. Ταξιδεύει συχνά και, όταν δεν ταξιδεύει, ονειρεύεται ταξίδια σε μακρινούς πολιτισμούς. Αγαπημένη της πόλη, το Λονδίνο, αγαπημένο της ποτάμι, ο Νείλος και αγαπημένος προορισμός, τα σύννεφα. Γράφει ταξιδιωτικά παραμύθια, κάνοντας βουτιά στα μυστικά μεγάλων πόλεων και όχι μόνο. Από τις εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της: «Φανταστική βόλτα στο Λονδίνο» (2020), «Φανταστική βόλτα στη Φλωρεντία» (2022). Οργανώνει σεμινάρια και αγαπά το μοίρασμα της γνώσης. Αν την αναζητήσεις, θα τη βρεις στην αίθουσα ενός αεροδρομίου με το διαβατήριο στο χέρι… και κάπως έτσι τα ταξίδια της δεν τελειώνουν ποτέ!

Η Καλυψώ Γούλα γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε και τον μεταπτυχιακό της τίτλο στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Από αγάπη για την πόλη της, έθεσε υποψηφιότητα και εκλέχθηκε δύο φορές δημοτική σύμβουλος, εργάσθηκε για να δημιουργηθούν πρότυπες δομές ως αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και στη συνέχεια υπήρξε η πρώτη γυναίκα η οποία εκλέχθηκε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Εφυγε για λίγο από την πόλη, καθώς ανέλαβε καθήκοντα γενικής γραμματέως για τη δημογραφική και οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των φύλων. Και όταν επέστρεψε, δεν χρειάσθηκε να προσπαθήσει πολύ η ταξιδιάρα φίλη της η Μελίνα, για να την πείσει, ανάμεσα στα δικόγραφα και τις αγορεύσεις, να γράψουν μαζί τη φανταστική βόλτα για την αγαπημένη της πόλη. Η διαδρομή που ξεχωρίζει είναι αυτή προς το γραφείο της καθημερινά, περπατώντας στην παλιά παραλία.

Ο Φίλιππος Φωτιάδης είναι αρχιτέκτονας, ιδρυτικό μέλος του δημιουργικού γραφείου we design με έδρα την Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική και καλές τέχνες στις ΗΠΑ, στο Rhode Island School of Design και στο Harvard Graduate School of Design. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική, ασχολείται με τη ζωγραφική, την εικονογράφηση και τη συγγραφή. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής στην Αθήνα και έχει εικονογραφήσει για το θέατρο. Το βιβλίο του «Μπαμπά, μπορούμε να πάρουμε σκύλο αντί για μυρμήγκι;» έχει αναγραφεί στον κατάλογο των White Ravens 2020. Έχει βραβευτεί για την εικονογράφηση του βιβλίου «Ένα κίτρινο φύλλο» του Μ. Μουλάκη από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ (2018) και έχει συμπεριληφθεί στον Τιμητικό Κατάλογο της ΙΒΒΥ (Honor List 2020). Το βιβλίο του «Το μπάνιο μας» έχει αποσπάσει το βραβείο καλύτερου παιδικού εικονογραφημένου βιβλίου στα Λογοτεχνικά Βραβεία Αναγνώστη 2021.