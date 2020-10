Ο Τζεφ Μπρίτζες πάσχει από λέμφωμα

Στην αποκάλυψη ότι πάσχει από λέμφωμα προέβη τα ξημερώματα της Τρίτης ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ, Τζεφ Μπρίτζες, προσθέτοντας ότι οι προοπτικές του είναι καλές.

Ο κ. Μπρίτζες, κάτοχος του Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου του 2010 για την ταινία Crazy Heart, δεν χάνει το χιούμορ του και στην ανάρτηση-ανακοίνωσή του χρησιμοποιεί τον ρόλο του Ντουντ με τον οποίο λατρεύτηκε περισσότερο στην ταινία Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι, για να περιγράψει την κατάστασή του.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020