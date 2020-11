Μυστηριώδεις επισκέπτες από τις άκρες του σύμπαντος

Πύρινη σφαίρα ★★★

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2020)

Σκηνοθεσία: Βέρνερ Χέρτσογκ,

Κλάιβ Οπενχάιμερ

Ερμηνείες: Βέρνερ Χέρτσογκ,

Κλάιβ Οπενχάιμερ, Γιον Λάρσεν



Ενας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς ντοκιμαντέρ στην ιστορία του σινεμά παρουσίασε πρόσφατα την καινούργια του δουλειά στην πλατφόρμα της Apple TV. Ο Βέρνερ Χέρτσογκ, γνωστός από μυθοπλαστικά φιλμ όπως ο κλασικός «Αγκίρε», αλλά και εκπληκτικές ταινίες τεκμηρίωσης σαν τα «Grizzly Man» και «Encounters at the End of the World», ασχολείται αυτή τη φορά με «επισκέπτες από άλλους κόσμους». Αυτός είναι και ο υπότιτλος του φιλμ, το οποίο γυρίζει κυριολεκτικά τον πλανήτη στο κυνήγι των μετεωριτών, αυτών των ουράνιων επισκεπτών που επί χιλιετίες μαγνητίζουν την ανθρώπινη περιέργεια και φαντασία. Ως συνήθως, ο ίδιος ο Γερμανός κινηματογραφιστής αναλαμβάνει και την αφήγηση, με το χαρακτηριστικό του ιδίωμα και το απολαυστικό χιούμορ, που αποτελούν σήμα κατατεθέν του είδους.

Το ταξίδι ξεκινά από έναν εντυπωσιακό, γεμάτο χρώματα κρατήρα στην Αυστραλία για να συνεχιστεί στην Αλσατία, τη Σιβηρία, τη Νορβηγία, την Ινδία και σε διάφορους άλλους τόπους, σημαδεμένους από τις πτώσεις διάσημων μετεωριτών. Οι τελευταίοι, όπως λέγεται, τείνουν να αλλάζουν τόσο το φυσικό όσο και το πολιτισμικό τοπίο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μουσουλμανική Μέκκα που πιθανότατα φιλοξενεί τον πιο πολυλατρεμένο μετεωρίτη της Ιστορίας. Φυσικά, από την καταγραφή δεν θα μπορούσε να λείπει και το Μεξικό, με το σημείο όπου έπεσε εκείνος ο περίφημος γίγαντας πριν από 66 εκατ. χρόνια, εξαφανίζοντας τους δεινοσαύρους, να είναι σήμερα «ένα μέρος τόσο ξεχασμένο που θέλεις να κλάψεις».

Από την άλλη, η μνήμη διασώζεται σε θρησκείες, μύθους, παραδόσεις, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους που σήμερα μελετούν με πάθος τους μετεωρίτες. Ενας παλιός μουσικός συλλέγει με προσοχή κοσμική σκόνη στις… ταράτσες του Οσλο· ένας Ιησουίτης αστρονόμος παρακολουθεί ενθουσιασμένος τα ουράνια σώματα από την εξοχική κατοικία του Πάπα και στοχάζεται ανάμεσα στη θεία και στην επιστημονική αλήθεια· ένας καθηγητής του Πρίνστον κατασκευάζει πολύπλοκα μοντέλα απεικόνισης για μια υλική σύσταση που δεν υπάρχει πουθενά στη Γη· μια ομάδα Κορεατών σαρώνει την ερημιά της Ανταρκτικής αναζητώντας μαύρες σφαίρες πάνω στον πάγο· και η βραδινή βάρδια στο μεγαλύτερο αστρικό παρατηρητήριο του κόσμου, στη Χαβάη, σιγουρεύεται πως τίποτα ολοκληρωτικά καταστρεπτικό δεν έρχεται προς το μέρος μας… Ολοι αυτοί και άλλοι ακόμη περνούν μπροστά από την κάμερα του Χέρτσογκ, με τον επίσης επιστήμονα Κλάιβ Οπενχάιμερ να είναι άμεσος συνεργάτης του, αναλαμβάνοντας και

τις συνεντεύξεις.