Άρχισαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ντάνιελ Κρεγκ στις Σπέτσες (εικόνες)

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Ντάνιελ Κρεγκ και Κέιτ Χάντσον ξεκίνησαν στις Σπέτσες, και η βρετανική εφημερίδα Daily Μail πλημμύρισε με φωτογραφίες γεμάτες πράσινο και γαλάζιο χρώμα από το νησί του Αργοσαρωνικού που φιλοξενεί την κινηματογράφηση του «Knives Out 2», ή ελληνιστί «Στα Μαχαίρια 2».

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το ταλαντούχο δίδυμο περπατούσε μαζί στην αποβάθρα, με την Κέιτ Χάντσον να φοράει μία εντυπωσιακή μεταξωτή μπορντό τουαλέτα και ένα μεγάλο λευκό καπέλο σύμφωνα με το δημοσίευμα της δημοφιλέστατης εφημερίδας του Λονδίνου.

Μαζί της ο ιδιοφυής ντετέκτιβ «Μπενουά Μπλάνκ» που ενσαρκώνει ο Ντάνιελ Κρεγκ με ένα λινό εκρού κοστούμι, γαλάζιο φουλάρι και ροζ πουκάμισο.

Σε όλη την διάρκεια των γυρισμάτων τα μέλη του συνεργείου καθώς και όταν οι ηθοποιοί περιμένουν να ξεκινήσουν οι λήψεις, φορούν μάσκες προστασίας.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021