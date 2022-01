Χρυσές Σφαίρες 2022: «Η Εξουσία του Σκύλου» και το «West Side Story» οι μεγάλοι νικητές

Η «Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον σε παραγωγή Netflix και το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν οι δύο ταινίες που έφυγαν με τα περισσότερα αγαλματίδια στη φετινή τελετή απονομής βραβείων Χρυσές Σφαίρες της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που φέτος πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού και χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.

Τα δύο φιλμ κέρδισαν από 3 βραβεία αντίστοιχα. Το γουέστερν της Κάμπιον αποτελεί τη δεύτερη ταινία γυναίκας δημιουργού που βραβεύεται με Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία, Δράμα». Επιπλέον, απέσπασε το βραβείο «Σκηνοθεσίας», ενώ ο Κόντι Σμιτ-Μακφί κέρδισε το βραβείο «Β’ Ανδρικού Ρόλου». Η εκδοχή του Σπίλμπεργκ στο κλασικό μιούζικαλ «West Side Story» κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας, Κωμωδία ή Μιούζικαλ», ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη Ρέιτσελ Ζέγκλερ τιμήθηκε με το βραβείο «Καλύτερης Ηθοποιού» και η Αριάνα ΝτεΜπόουζ με τη Χρυσή Σφαίρα «Β΄Γυναικείου Ρόλου».

Ο Γουίλ Σμιθ και η Νικόλ Κίντμαν κέρδισαν στις κατηγορίες «Α’Ανδρικού» και «Α’ Γυναικείου» σε Δράμα για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «King Richard» και «Being the Ricardos», αντίστοιχα. Ο Άντριου Γκάρφιλντ κέρδισε το βραβείο «Α’ Ανδρικού Ρόλου» στην κατηγορία «Κωμωδία ή Μιούζικαλ» για τον ρόλο του Τζόναθαν Λάρσον στην ταινία «Tick, tick,…Boom» σε σκηνοθεσία Λιν-Μανουέλ Μιράντα. Το φιλμ «Belfast» του Κένεθ Μπράνα, ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη φετινή σεζόν βραβείων και φυσικά τα Όσκαρ, κατάφερε να κερδίσει μόνο το βραβείο «Καλύτερου Σεναρίου».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, η δημοφιλής σειρά του HBO «Succession» κέρδισε – όπως ήταν αναμενόμενο – τη Χρυσή Σφαίρα «Καλύτερης Δραματικής Σειράς», «Α’ Ανδρικού» και «Β’ Γυναικείου» Ρόλου. Στις κωμικές σειρές, η Τζιν Σμαρτ από το «Hacks» κέρδισε το βραβείο «Α’ Γυναικείου Ρόλου». Η Κέιτ Γουίνσλετ βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στη μίνι σειρά μυστηρίου και εγκλήματος «Mare of Easttown» και ο Τζέισον Σουντέκις απέσπασε για ακόμα μια χρονιά το βραβείο «Α’Ανδρικού» για τον ρόλο του στην αγαπημένη σειρά «Ted Lasso».

Ωστόσο, οι Χρυσές Σφαίρες 2022 δεν είχαν τίποτα από τη λάμψη των παλαιότερων διοργανώσεων, αφού η τελετή πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Η διοργάνωση είναι εκείνη που πάντα «ανοίγει» τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων και προσελκύει αστέρες της βιομηχανίας του θεάματος. Αυτή τη χρονιά, οι σταρ του Χόλιγουντ απουσίαζαν από την τελετή καθώς ο θεσμός έχει κατακριθεί πολλές φορές στο παρελθόν για έλλειψη διαφάνειας σε υποψήφιους και νικητές, όπως επίσης και ρατσισμό.

Η Ένωση αποτελείται από 100 μέλη και κατηγορείται συνεχώς στους κύκλους του Χόλιγουντ για μια σειρά από περιστατικά που σχετίζονται με θέματα διαφθοράς στο σύστημα. Το 2021, η εφημερίδα Los Angeles Times αποκάλυψε ότι στην επιτροπή της Ένωσης δεν υπάρχει κανένα μαύρο μέλος και άρχισαν οι επιθέσεις κατά του θεσμού. Από τότε, η Ένωση προσπαθεί να εφαρμόσει αλλαγές στη λειτουργία της, όπως για παράδειγμα, με την απαγόρευση να δέχονται μέλη πολυτελή δώρα ή δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία εκ μέρους των στούντιο κινηματογραφικής παραγωγής που ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν την ψήφο τους.

Παρά τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης των τελευταίων ετών, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC αποσύρθηκε από τη φετινή μετάδοση της τελετής και έτσι τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο Twitter.

Χρυσές Σφαίρες 2022: Αναλυτικά οι νικητές

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία, Δράμα: Η Εξουσία του Σκύλου

Καλύτερη Ταινία, Κωμωδία ή Μιούζικαλ: West Side Story

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον (Η Εξουσία του Σκύλου)

Σενάριο: Κένεθ Μπράνα (Belfast)

Α’ Ανδρικός, Δράμα: Γουίλ Σμιθ (King Richard)

Α’ Γυναικείος, Δράμα: Νικόλ Κίντμαν (Being the Ricardos)

Α’ Ανδρικός, Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Άντριου Γκάρφιλντ (Tick, Tick… Boom!)

Α’ Γυναικείος, Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ρέιτσελ Ζέγκλερ (West Side Story)

Β’ Ανδρικός: Κόντι Σμιτ-ΜακΦι (Η Εξουσία του Σκύλου)

Β’ Γυναικείος: Αριάνα ΝτεΜπόουζ (West Side Story)

Ξενόγλωσση Ταινία: Drive My Car (Ιαπωνία)

Μουσική: Χανς Τσίμερ (Dune)

Τραγούδι: No Time to Die (No Time to Die)

Καλύτερη Ταινία, Animation: Encanto

Τηλεόραση

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά, Δράμα: Succession

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά, Κωμωδία: Hacks

Α’ Ανδρικός, Δράμα: Τζέρεμι Στρονγκ («Succession»)

Α’ Γυναικείος, Δράμα: Εμτζεϊ Ροντρίγκεζ («Pose»)

Α’ Ανδρικός, Κωμωδία: Τζέισον Σουντέκις («Ted Lasso»)

Α’ Γυναικείος, Κωμωδία: Τζιν Σμαρτ («Hacks»)

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The Underground Railroad

Α’ Ανδρικός σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Μάικλ Κίτον («Dopesick»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Κέιτ Γουίνσλετ («Mare of Easttown»)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Ο Γιονγκ-σου («Squid Game»)

Β’ Γυναικείος Ρόλος Σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Σάρα Σνουκ («Succession»)

Με πληροφορίες από τους New York Times, το ΑΠΕ-ΜΠΕ



Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr