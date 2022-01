The Batman: Η αφίσα της ταινίας του Ματ Ριβς με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Η κυκλοφορία της ταινίας «The Batman» σε σκηνοθεσία Ματ Ριβς πλησιάζει και όλο και περισσότερες λεπτομέρειες βγαίνουν στη δημοσιότητα για αυτό το επερχόμενο πρότζεκτ του αμερικανικού στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών DC Films. Το φιλμ, αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες του εξωτερικού στις 4 Μαρτίου του 2022. Πριν όμως αυτή την ημερομηνία, κυκλοφόρησε μια νέα αφίσα για το «The Batman» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εικόνες οι οποίες εστίαζαν στον Μπάτμαν και την Κατγούμαν, η επίσημη αφίσα, που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της ταινίας στο Twitter, περιλαμβάνει όλο το καστ ηθοποιών. Όμως, η ατάκα «ξεσκέπασε την αλήθεια» («unmask the truth») βρίσκεται εκεί, μαζί με τον Πιγκουίνο (Κόλιν Φάρελ), τον Ρίντλερ (Πολ Ντάνο), την Ζόι Κράβιτς και τον Πάτινσον.

Vengeance will descend on Gotham. #TheBatman , only in theaters March 4. pic.twitter.com/ZDVw8bm9xi

Το «The Batman» έχει σκηνοθετήσει ο Ριβς από σενάριο που έγραψε με τον Πίτερ Κρεγκ. Η ιστορία τον Πάτινσον που αποδέχεται τον μανδύα το Σκοτεινού Ιππότη.

«Δύο χρόνια καταδίωξης στους δρόμους καθώς ο Μπατμαν, προκαλώντας φόβο στις καρδιές των εγκληματικών, έχει οδηγήσει τον Μπρους Γουέιν βαθιά στα σκοτάδια της Γκόθαμ Σίτι. Με μόνο λίγους έπιστους συμμάχους – τους Άλφρεντ Πένιγουορθ, Τζέιμς Γκόρντον – μεταξύ του διεφθαρμένου δικτύου αξιωματούχων και υψηλόβαθμων προσώπων, ο μοναχικός χαρακτήρας που βρίσκεται σε επαγρύπνηση (Μπάτμαν) έχει καθιερωθεί ως η μοναδική ενσάρκωνση της εκδίκησης μεταξύ των συμπολιτών του», αναφέρει η περιγραφή της ταινίας. «Όταν ένας δολοφόνος θα στοχεύσει την ελίτ της Γκόθαμ με μια σειρά από σαδιστικές μηχανορραφίες, ίχνος κρυπτικών ενδείξεων στέλνει τον πιο σπουδαίο ντετέκτιβ του κόσμου σε μια έρευνα για τον κάτω κόσμο όπου θα συναντήσει χαρακτήρες όπως την Σελίνα Κάιλ/Κατγούμαν, Όσγουολντ Κόμπλποτ/Πιγκουίνος, Καρμίν Φαλκόνε και Έντουαρτ Ναστον/Ρίντλερ. Καθώς τα στοιχεία αρχίζουν και οδηγούν πιο κοντά στον στόχο και τα σχέδια του δράστη γίνονται πιο σαφή, ο Μπάτμαν πρέπει να δημιουργήσει νέες σχέσεις, να ξεσκεπάσει τον ένοχο και να αποδώσει δικαιοσύνη για την κατάχρηση εξουσίας και τη φθορά που έχει κατακλύσει εδώ και καιρό την Γκόθαμ Σίτι».

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/2WOHg74jbP

— The Batman (@TheBatman) December 27, 2021