ΒΑFTA: Στο «Dune» και την «Εξουσία του Σκύλου» οι περισσότερες υποψηφιότητες

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Dune» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ, με το λαμπερό καστ συμπεριλαμβανομένων των Τιμοτέ Σαλαμέ και Ζεντάγια, κέρδισε συνολικά 11 υποψηφιότητες BAFTA, τις περισσότερες της φετινής διοργάνωσης. Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) για το 2022 ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βρετανική κινηματογραφική γιορτή έχει ξεκινήσει.

Το «Dune» ακολούθησε το φιλμ της Τζέιν Κάμπιον «Η Εξουσία του Σκύλου» με πρωταγωνιστές τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Κίρστεν Ντανστ, το οποίο απέσπασε συνολικά οκτώ υποψηφιότητες. Αμέσως μετά και με 6 υποψηφιότητες συνολικά, έρχεται η ταινία του Κένεθ Μπράνα – και φαβορί για τα Όσκαρ – «Belfast» που διαδραματίζεται στη Βόρεια Ιρλανδία. Το «No Time To Die», η τελευταία ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ απέσπασε 5 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας Βρετανικής Παραγωγής.

Τα φετινά βραβεία περιλαμβάνουν 48 τίτλους ταινιών, δύο λιγότερους από τον περυσινό αριθμό που ήταν στους 50. Στις κατηγορίες Ερμηνείας, 19 στους 24 υποψηφίους λαμβάνουν την πρώτη τους υποψηφιότητα για τα κινηματογραφικά BAFTA. Στο μεταξύ, στην κατηγορία Σκηνοθεσίας, υπάρχει ίσος αριθμός υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες, σε αντίθεση με το 2021 που οι 4 στους 6 προτεινόμενους σκηνοθέτες ήταν γυναίκες. Σε γενικό βαθμό, όμως, υπάρχει αύξηση στον αριθμό σκηνοθέτιδων που είναι υποψήφιες σε όλες τις κατηγορίες συνολικά. Η διοργάνωση δηλώνει ότι ο αριθμός των γυναικών υποψηφίων στο σύνολο, έχει αυξηθεί στις 70 και είναι ο υψηλότερος των τελευταίων πέντε χρόνων.

Τα BAFTA 2022 θα πραγματοποιηθούν στις 13 Μαρτίου στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσία κοινού. Η ηθοποιός Ρέμπελ Ουίλσον θα κάνει το ντεμπούτο της ως κεντρική παρουσιάστρια της τελετής.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία: Belfast, Don’t Look Up, Dune, Licorice Pizza, The Power of the Dog

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τομας Αντερσον – Licorice Pizza, Τζέιν Κάμπιον -The Power of the Dog, Ζουλιά Ντικουρνό – Titane, Αλίμ Καν – After Love, Οντρεϊ Ντιγουάν -Happening, Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι – Drive My Car

Καλύτερο Καστ (σύνολο): Dune, The Hand of God, West Side Story, Boiling Point, King Richard

Καλύτερη Φωτογραφία: Dune, Nightmare Alley, No Time to Die, The Tragedy of Macbeth, The Power of the Dog

Καλύτερο Μονταζ: Belfast, Dune, Licorice Pizza, No Time to Die, Summer of Soul

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού: Τζέιμς Κάμινγκς, Εστερ Ρούοφ -Boiling Point, Αλίμ Καν -After Love, Τζέιμς Σάμιουελ -The Harder They Fall, Ρεμπέκα Χολ – Passing, Πόσι Ντίξον -Keyboard Fantasies

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής: Belfast, Cyrano, After Love, No Time to Die, Boiling Point, House of Gucci, Everybody’s Talking About Jamie, Last Night in Soho, Passing, Ali & Ava



Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: The Hand of God, Drive My Car, Parallel Mothers, Petite Maman, The Worst Person in the World

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Encanto, Luca, Flee, The Mitchells vs. the Machines

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Cow, Becoming Cousteau, Flee, The Resque, Summer of Soul

Πρωτότυπο Σενάριο: Belfast, Don’t Look Up, Licorice Pizza, Being the Ricardos, King Richard

Διασκευασμένο Σενάριο: Dune, The Lost Daughter, The Power of the Dog, Drive My Car, CODA

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Lady Gaga – House of Gucci, Τζοάνα Σκάνλαν – After Love, Αλάνα Χάιμ -Licorice Pizza, Εμίλια Τζόουνς -CODA, Ρενάτε Ρέινσβι – The Worst Person in the World, Τέσα Τόμσον – Passing

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ – The Lost Daughter, Αριάνα Ντεμπόζ -West Side Story, Καϊτριόνα Μπαλφ – Belfast, Ονζανιού Έλις – King Richard, Αν Ντοτν -Mass, Ρου Νέγκα -Passing

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπένεντικ Κάμπερμπατς – The Power of the Dog, Μαχερσάλα Αλί -Swan Song, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο -Don’t Look Up, Στίβεν Γκρέιχαμ -Boiling Point, Αντίλ Ακχτάρ -Ali & Ava, Γουίλ Σμιθ – King Richard

B’ Ανδρικός Ρόλος: Σιάραν Χιντς – Belfast, Μάικ Φάιστ – West Side Story, Τζέσι Πλέμονς-The Power of the Dog, Κόντι Σμιτ-Μακφί – The Power of the Dog, Τρόι Κοτσούρ – CODA, Γούντι Νόρμαν – C’mon C’mon

Μουσική: Dune, The French Dispatch, The Power of the Dog, Don’t Look Up, Being the Ricardos

Ήχος: Dune, Last Night in Soho, West Side Story, No Time to Die, A Quiet Place Part II

Σκηνικά: Cyrano, Dune, The French Dispatch, Nightmare Alley, West Side Story

Κοστούμια: Cyrano, Cruella, Dune, The French Dispatch, Nightmare Alley

Μακιγιάζ: Cyrano, Cruella, Dune, House of Gucci, The Eyes of Tammy Faye

Εφέ: Dune, Free Guy, The Matrix Resurrections, No Time to Die, Ghostbusters: Afterlife

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Affairs of the Art, Do Not Feed the Pigeons, Night of the Living Dread

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: The Palace, Stuffed, The Black Cop, Femme, Three Meeting of the Extraordinary Committee

Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού: Χάρις Ντίκινσον, Αριάνα Ντεμπόζ, Λασάνα Λιντς, Μίλισεντ Σίμοντς, Κόντι Σμιτ-Μακφί