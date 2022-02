Amazon: Κυκλοφόρησε 20 αφίσες από τη σειρά «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Μερικές ημέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ αλλά και του επίσημου τίτλου της επερχόμενης τηλεοπτικής σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power», η Amazon κυκλοφόρησε 20 αφίσες με τους χαρακτήρες της ιστορίας.

Τα προφίλ της σειράς στο Instagram και το Twitter, γέμισαν από εικόνες με τους πρωταγωνιστές της σειράς, ωστόσο δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα τα πρόσωπα ή τα ονόματά τους. Αυτό που βλέπουμε είναι σώματα και χέρια. Όμως, οι αφίσες περιλαμβάνουν και μερικά στοιχεία για τα όσα θα παρακολουθήσουμε στη συνδρομιτική streaming υπηρεσία Amazon Prime από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2022, ημερομηνία που το πολυαναμενόμενο πρότζεκτ θα κάνει πρεμιέρα.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Amazon, η σειρά διαδραματίζεται στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης – χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα τις οσκαρικής τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον. Το «The Lord of the Rings: The Rings of Power» φέρνει για πρώτη φορά στις οθόνες τη μυθική Δεύτερη Εποχή στην ιστορία της Μέσης Γης. «Ξεκινώντας σε μια χρονική περίοδο στην οποία επικρατεί σχετική ειρήνη, η σειρά ακολουθεί ένα σύνολο από χαρακτήρες καθώς αντιμετωπίζουν την επανεμφάνιση του κακού. Από τα πιο σκοτεινά μονοπάτια των Misty Mountains μέχρι τα μαγικά δάση στο βασίλειο των Ξωτικών Λίντον, το νησί-βασίλειο Νούμενορ και τις πιο μακρινές γωνιές του χάρτη, αυτά τα βασίλεια και οι χαρακτήρες θα διαμορφώσουν κληρονομιά που θα παραμείνει ζωντανή για πολύ καιρό, μετά που θα παύσουν να υπάρχουν».

Η σειρά θα αποτελείται από πέντε σεζόν, η καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει από οκτώ έως 10 επεισόδια, όπως ανακοίνωσε πέρυσι η διαδικτυακή κοινότητα «The One Ring». Πρόκειται για μια πολύ ακριβή παραγωγή της Amazon, καθώς μόνο ο πρώτος κύκλος επεισοδίων που γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία, φέρεται να κόστισε στην πλατφόρμα το ποσό των 465 εκατομμυρίων δολαρίων πέραν από το ποσό των 250 εκατ. δολαρίων που καταβλήθηκαν για την απόκτηση των δικαιωμάτων ώστε να μεταφερθούν τα βιβλία στην μικρή οθόνη.

