Βραβεία Ένωσης Κριτικών Λονδίνου: Η «Εξουσία του Σκύλου» ο μεγάλος νικητής

Η «Εξουσία του Σκύλου», η ταινία του Netflix σε σκηνοθεσία Τζέιν Κάμπιον με πρωταγωνιστές τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Κίρστεν Ντανστ, ήταν ο μεγάλος νικητής στην 42η τελετή απονομής βραβείων της Ένωσης Κριτικών του Λονδίνου που πραγματοποιήθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα το βράδυ της Κυριακής.

Το φιλμ απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία στις πιο μεγάλες κατηγορίες: «Καλύτερη Ταινία», «Σκηνοθεσία», «Α’ Ανδρικός Ρόλος» (στον Κάμπερμπατς) και «Β’ Ανδρικός Ρόλος» (στον Κόντι Σμιτ-Μακφί). Αυτή είναι η δεύτερη ταινία της Κάμπιον που τιμάται με το κορυφαίο βραβεία, 28 χρόνια μετά τη νίκη του φιλμ «Το Πιάνο» («The Piano») το 1994.

Η ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ «Η Χαμένη Κόρη» («The Lost Daughter»), που νωρίτερα αγνοήθηκε στις υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA, διακρίθηκε με το βραβείο «Α’ Γυναικείος Ρόλος». Πρόκειται για την τρίτη διάκριση της Κόλμαν από την Ένωση, καθώς παλαιότερα βραβεύτηκε για τους ρόλους της στην ταινία «Tyrannosaur» και την «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμος.

Το βραβείο Καλύτερης Βρετανικής/Ιρλανδικής ταινίας της χρονιάς, πήγε στο «The Souvenir Part II» της Τζοάνα Χογκ, δύο χρόνια μετά τη νίκη της πρώτης ταινίας «The Souvenir».

Κι ενώ η «Εξουσία του Σκύλου» ήταν η ταινία που έφυγε με τα περισσότερα βραβεία, ακόμα ένα φιλμ που πήγε καλά και τιμήθηκε με τα βραβεία «Σενάριο» και «Ξενόγλωσση Ταινία» ήταν το «Drive My Car» σε σκηνοθεσία Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. Η Τίλντα Σουίντον και ο Άντριου Γκάρφιλντ κέρδισαν τα βραβεία «Βρετανίδα/Ιρλανδέζα Ηθοποιός της Χρονιάς» και «Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός της Χρονιάς», αντίστοιχα. Με τη μεγάλη νίκη της «Εξουσίας του Σκύλου» στο Λονδίνο και τις υποψηφιότητες που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής σε διοργανώσεις όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα BAFTA, θα μπορούσε να θριαμβεύσει και στα φετινά Όσκαρ;

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: Η Εξουσία του Σκύλου («The Power of the Dog»)

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον («Η Εξουσία του Σκύλου»)

Σενάριο: Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι («Drive My Car»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Ολίβια Κόλμαν («Η Χαμένη Κόρη»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Η Εξουσία του Σκύλου»)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ρουθ Νέγκα (Passing)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κόντι Σμιτ-Μακφί («Η Εξουσία του Σκύλου»)

Ξενόγλωσση Ταινία: Drive My Car

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: The Souvenir Part II

Καλύτερη Βρετανίδα/Ιρλανδέζα Ηθοποιός: Τίλντα Σουίντον

Καλύτερος Βρετανός/ Ιρλανδός Ηθοποιός: Άντριου Γκάρφιλντ

Πρωτοεμφανιζόμενος Βρετανός Κινηματογραφιστής: Ρεμπέκα Χολ («Passing»)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Play It Safe

Νεαρός Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός: Γούντι Νόρμαν («C’ mon C’ mon»)

Βραβείο Τεχνολογικού Επιτεύγματος: Dune

Με πληροφορίες από το Variety

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr