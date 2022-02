Υποψηφιότητες Όσκαρ 2022: Live οι ανακοινώσεις της Ακαδημίας

Τις υποψηφιότητες σε 23 κατηγορίες παρουσιάζουν σε ζωντανή σύνδεση από το Λος Άντζελες η ηθοποιός, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια και κόρη της Νταϊάνα Ρος Τρέισι Έλις Ρος και ο Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και τραγουδιστής Λέσλι Τζόρνταν («Call Me Cat», «Will & Grace»). Το φετινό σύνθημα των Όσκαρ είναι «Movie Lovers Unite».

Η 94η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ και θα μεταδοθεί live από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και σε περισσότερες από 200 περιοχές σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά μετά το 2018, η τελετή θα έχει οικοδεσπότη.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία:

Καλύτερη Σκηνοθεσία:

Μοντάζ:

Α’ Ανδρικός Ρόλος:

Α’ Γυναικείος Ρόλος:

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K. Simmons (Being the Ricardos), Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana DeBose (West Side Story), Kirsten Dunst (The Power of the Dog), Aunjanue Ellis (King Richard), Judi Dench (Belfast)

Πρωτότυπο Σενάριο: Belfast- Kenneth Branagh, Don’t Look Up – Adam McKay, David Sirota, King Richard – Zach Baylin, Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson, The Worst Person in the World – Joachim Trier and Eskil Vogt

Διασκευασμένο Σενάριο: CODA – Siân Heder, Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe, Dune – Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth, The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal, The Power of the Dog – Jane Campion

Διεθνής Ταινία:

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους:

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

Κινούμενα Σχέδια:

Μουσική: Don’t Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers, The Power of the Dog

Καλύτερο Τραγούδι:

Καλύτερη Φωτογραφία:

Κοστούμια:

Μακιγιάζ/Μαλλιά: Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley, West Side Story

Σκηνογραφία:

Ήχος: Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog, West Side Story

Οπτικά Εφέ:

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους:

Κινούμενα Σχέδια Μικρού Μήκους: Affairs of the Art, Bestia, Boxballet, Robin Robin, The Windshield Wiper

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action:

