Επτά ταινίες για να απολαύσουμε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου, τα ερωτευμένα ζευγάρια γιορτάζουν με πολλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένων των ρομαντικών δείπνων, εκδρομών και άλλων εκπλήξεων. Για εκείνους όμως που προτιμούν να μείνουν στο σπίτι με τον/την σύντροφό τους, η δημοφιλέστερη επιλογή είναι η παρακολούθηση ταινιών με θέμα την αγάπη.

Υπάρχουν πολλά είδη ταινιών με έντονο το στοιχείο του ρομαντισμού: από το κλασικό rom-com και την κωμωδία, μέχρι περιπέτειες και δραματικά φιλμ. Οι ιστορίες αγάπης εντάσσονται στο σενάριο σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δημιουργώντας ανάμεικτα συναισθήματα στον θεατή από χαρά μέχρι λύπη και αγωνία για την εξέλιξη στη σχέση του πρωταγωνιστικού ζευγαριού. Παρακάτω, επιλέγουμε φιλμ που αγαπήθηκαν και επαναλαμβάνονται σε ημέρες όπως του Αγίου Βαλεντίνου.

La La Land (2016)

Η Έμμα Στόουν και ο Ράιαν Γκόσλινγκ πρωταγωνίστηκαν σε μια από τις πιο διάσημες ιστορίες αγάπης του σύγχρονου κινηματογράφου. Στο οσκαρικό μιούζικαλ «La La Land» σε σκηνοθεσία Ντάμιαν Σαζέλ, ο Σεμπάστιαν (Γκόσλινγκ) και η Μία (Στόουν) ερωτεύονται λίγο μετά τη γνωριμία τους και αρχικά η σχέση μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι. Όμως όσο περνάει ο καιρός, αυτή η φαινομενικά τέλεια σχέση θα δοκιμαστεί και οι δυο τους θα πρέπει να δουλέψουν αρκετά ώστε να τη διατηρήσουν. Πέρα από τις ερμηνείες, η ταινία διακρίθηκε για τη μουσική, τις εκρηκτικές χορογραφίες, τα χρώματα, τις εντυπωσιακές σεκάνς και το χαρακτηριστικό, γλυκόπικρο φινάλε που ακόμα συζητιέται πολύ.

Amelie (2001)

Το 2001, ο Ζαν-Πιερ Ζενέ έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Amelie». Το βραβευμένο γαλλικό φιλμ έχει πολλά στοιχεία ρομαντισμού: η μοναχική Αμελί (Ωντρέ Τοτού) επιθυμεί να φέρει το χαμόγελο και τη χαρά στους συνανθρώπους της και αυτό το επιτυγχάνει μέσα από μικρές και μεγαλύτερες όμορφες πράξεις. Ωστόσο, όσο θαρραλέα είναι και παρεμβαίνει στις ζωές των άλλων, τόσο ντρέπεται να προσεγγίσει το άτομο που την ενδιαφέρει ερωτικά. Το ενδιαφέρον της για τον Νινό (Ματιέ Κασοβίτς) και ο δρόμος μέχρι τη γνωριμία τους είναι γεμάτος ρομαντισμό και δημιουργικότητα. Το «ερωτικό γράμμα στο Παρίσι» συνοδεύεται από πολύχρωμες εικόνες και την αριστοτεχνική μουσική με πιάνο και ακορντεόν του Γιαν Τίερσεν.

It Happened One Night (1934)

Το φιλμ με το οποίο έγινε δημοφιλές το είδος της ρομαντικής κωμωδίας. Παρόλο που σε παλαιότερες, βωβές ταινίες υπήρχαν ρομαντικές σχέσεις, η οσκαρική ταινία του Φρανκ Κάπρα «It Happened One Night» από το 1934 είναι μια από τις ταινίες-ορόσημα του είδους και παραμένει πολύ γοητευτική. Ένας ρεπόρτερ ακολουθεί μια νεαρή κληρονόμο που έχει δραπετεύσει, προκειμένου να γράψει ένα δημοσιογραφικό θέμα. Επιβιβάζεται μαζί της σε λεωφορείο από τη Φλόριντα μέχρι τη Νέα Υόρκη αλλά μένουν οι δυό τους όταν το λεωφορείο τους αφήνει πίσω σε μια από τις στάσεις.

The Notebook (2004)

Ο Νικ Κασσαβέτης σκηνοθέτησε ένα από τα πιο διάσημα ρομαντικά δράματα στην ιστορία του σύγχρονου σινεμά. Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς, «Το Ημερολόγιο» («The Notebook») γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πλέον θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά ρομαντικά φιλμ. Ο Νόα (Ράιαν Γκόσλινγκ) και η Άλι (Ρέιτσελ ΜακΆνταμς) ερωτεύονται κεραυνοβόλα σε νεαρή ηλικία και ζουν την απόλυτη ευτυχία μέχρι που η σχέση τους θα βρεθεί μπροστά σε πολλά εμπόδια. Οι δυο τους θα παραμείνουν χώρια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όμως το πάθος ανάμεσά τους που δεν χάθηκε ποτέ, θα τους ενώσει ξανά όταν πλέον θα έχουν προχωρήσει στις ζωές τους. Η κορύφωση του δράματος και αυτής της μεγάλης αγάπης θα έρθει στο τέλος της ταινίας, με σκηνές που πάντα συγκινούν τον θεατή.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Μετά από έναν καβγά, ο Τζόελ (Τζιμ Κάρεϊ) ανακλύπτει ότι η σύντροφός του Κλέμενταϊν (Κέιτ Γουίνσλετ) τον έχει διαγράψει από τις αναμνήσεις του μυαλού της με τη βοήθεια μιας εταιρείας. Θλιμμένος, αποφασίζει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Καθώς προετοιμάζεται, θυμάται όσα πέρασε σε αυτή τη σχέση. Το ρομαντικό δράμα επιστημονικής φαντασίας εξερευνά με πρωτότυπο τρόπο το πώς ερωτευόμαστε και παύουμε να αγαπάμε τον άνθρωπο με τον οποίο βρισκόμασταν σε σχέση. Επιπλέον, απαντά σε ερωτήματα όπως για παράδειγμα γιατί μερικές φορές είναι πιο εύκολο να ξεχάσουμε τη θλίψη μιας ερωτικής απογοήτευσης παρά να ζούμε με αυτή για μια ζωή.

In the Mood For Love (2001)

Πρόκειται για ένα από τα κινηματογραφικά αριστουργήματα του Γουόνγκ Καρ-βάι. Το «In the Mood For Love» εστιάζει στη γνωριμία του δημοσιογράφου Τσόου Μο Γουάν (Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι) και της γειτόνισσάς του Σου Λε Ζεν (Μάγκι Τσενγκ), σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ. Και οι δύο νέοι γείτονες είναι παντρεμένοι όμως περνούν πολλές ώρες μόνοι στα σπίτια τους καθώς οι σύζυγοί τους απουσιάζουν σε εργασία. Η φιλία τους γρήγορα θα εξελιχθεί σε ερωτικό πάθος, όμως αυτό δεν θα καταφέρει να αναπτυχθεί. Το «In The Mood For Love» ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη κινηματογραφική αισθητική του σκηνοθέτη με την ξεχωριστή παλέτα χρωμάτων, τη χαρακτηριστική μουσική αλλά και το θέμα του ανεκπλήρωτου έρωτα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλοί.

About Time (2013)

Ο Τιμ Λέικ (Ντόμναλ Γκλίσον) ανακαλύπτει μια υπερδύναμη όταν γίνεται 21 ετών: μπορεί να ταξιδέψει στο χρόνο και να αλλάξει τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν. Κι ενώ θα μπορούσε να προσπαθήσει να αλλάξει καταστάσεις ώστε να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να…γνωρίσει τη σύντροφό του. Το πρόσωπο που τον ενδιαφέρει είναι η Μέρι (Ρέιτσελ ΜακΆνταμς) και η σχέση τους περνάει μια σειρά από αναταράξεις και δοκιμασίες. Το βασικότερο είναι ότι το «About Time» εξερευνά το χρόνο που μας μένει και πώς θα τον αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ταινία είναι προϊόν των δημιουργών του «Love Actually».

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr