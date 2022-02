Όσκαρ 2022: Οι Ρετζίνα Χολ, Έϊμι Σούμερ και Γουάντα Σάικς οικοδέσποινες της τελετής

Μετά από τρια συνεχόμενα χρόνια απουσίας οικοδεσπότη, η φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ θα έχει όχι μόνο έναν αλλά τρεις κεντρικούς παρουσιαστές. Και μάλιστα θα είναι όλο γυναίκες: η Ρετζίνα Χολ, η Έϊμι Σούμερ και η Γουάντα Σάικς.

Η είδηση για τις φετινές οικοδέσποινες κοινοποιήθηκε πρώτα στον ιστότοπο Variety τη Δευτέρα και επιβεβαιώθηκε επίσημα την Τρίτη μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America».

Και οι τρεις ηθοποιοί έχουν ασχοληθεί με την κωμωδία, είτε στην οθόνη ή στο stand-up όπως οι βραβευμένες με Emmy Σούμερ και Σάικς. Η Σούμερ έχει εμφανιστεί σε φιλμ όπως τα «Trainwreck» και «I Feel Pretty». Πέρυσι ανακοινώθηκε ότι η κωμική της σειρά «Inside Amy Schumer» θα αναβίωνε στην πλατφόρμα Paramount Plus. Η Σάικς, η οποία έχει εργαστεί στη τηλεόραση για σειρές όπως οι «Curb Your Enthusiasm», «The New Adventures of Old Christine» και «Black-ish», τώρα πρωταγωνιστεί στο σόου του Netflix «The Upshaws». Η Χολ, που έχει πρωταγωνιστήσει στη σειρά ταινιών «Scary Movie», απολαμβάνει μια «αναγέννηση» στην καριέρα της από τότε που πρωταγωνίστησε στο φιλμ «Support the Girls» (2018) και πλέον εμφανίζεται στην τηλεόραση σε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις σειρές «Black Monday» και «Nine Perfect Strangers».

Ρετζίνα Χολ. Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Σύμφωνα με το «Good Morning America», έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που υπήρχαν τουλάχιστον τρεις οικοδεσπότες στα Όσκαρ. Την τελετή απονομής του 1987, παρουσίασαν οι Τσέβι Τσέις, Γκόλντι Χον και Πολ Ρόγκαν.

Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που τα Όσκαρ θα έχουν οικοδεσπότη, μετά το 2018 που παρουσίασε ο Τζίμι Κίμελ. Ο κωμικός Κέβιν Χαρτ παραιτήθηκε από την παρουσίαση της τελετής του 2019 αφού αντιμετώπισε θύελλα αντιδράσεων για ομοβοφικά σχόλια που έκανε παλαιότερα μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter. Αντί να αντικαταστήσουν τον Χαρτ, το αμερικανικό δίκτυο ABC και η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών βασίστηκε σε διάφορες διασημότητες του Χόλιγουντ που παρουσίασαν το σόου μέχρι το τέλος. Τα Όσκαρ πραγματοποιήθηκαν χωρίς οικοδεσπότη και τα δύο επόμενα χρόνια.

Έϊμι Σούμερ. Φωτ. John Salangsang/AP

Ο ιστότοπος Variety ανέφερε ότι ο νέος παραγωγός της τελετής Γουίλ Πάκερ – γνωστός για την παραγωγή ταινιών όπως η «Girls Trip» από το 2017 – ήταν μέρος της συζήτησης για πιθανούς οικοδεσπότες καθώς ήταν υπεύθυνος για να «φέρει πίσω τον ενθουσιασμό, τις δραστηριότητες και να αυξήσει την τηλεθέαση της τελετής».

Γουάντα Σάικς. Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Η Ακαδημία ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα τη νέα της καμπάνια, #OscarsFanFavourite, για την οποία οι χρήστες του Twitter θα μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ταινία της χρονιάς. Σύμφωνα με τον ιστότοπο The Hollywood Reporter, η επιλεγμένη ταινία θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Σε δελτίο Τύπου που κυκλοφόρησε η Ακαδημία την Τρίτη, ο Πάκερ ανέφερε ότι «η φετινή τελετή θα αφορά την ένωση των σινεφίλ. Επιλέξαμε τρεις από τις πιο δυναμικές, αστείες γυναίκες με διαφορετικά στιλ στην κωμωδία. Ξέρω πόσο διασκεδαστικές θα είναι οι Ρετζίνα, Έϊμι και Γουάντα. Έρχονται πολλές εκπλήξεις. Να περιμένετε το απρόοπτο».

Με πληροφορίες από τη Washington Post

