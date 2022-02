Χόλιγουντ: Τι κρύβει η «σιωπή» για τα όπλα, μετά το δυστύχημα με τον Μπάλντουιν

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η δουλειά του Μπιλ Ντέιβις είναι να βοηθά διασημότητες να μοιάζουν σαν να ξέρουν πως να χειρίζονται ένα όπλο. Ως οπλουργός που εργάζεται στο Χόλιγουντ, ο Ντέιβις διδάσκει στους αστέρες του κινηματογράφου πώς να χειρίζονται σωστά τα πυροβόλα όπλα και μερικοί μαθαίνουν γρήγορα: βοήθησε να εκπαιδεύσει τον Τομ Κρουζ στα γυρίσματα της ταινίας «Collateral» και έμεινε εντυπωσιασμένος με τις επιδόσεις του ηθοποιού. Άλλοι χρειάζονται περισσότερες οδηγίες. Ο Ντέιβις είπε αποκάλυψε κάποτε υποχρεώθηκε να επιπλήξει τον Ντάνι Γκλόβερ επειδή τράβηξε τη σκανδάλη πολύ νωρίς κατά τη διάρκεια μιας σκηνής στο «Saw».

Μερικές φορές όμως, κανένας «όγκος» προπόνησης δεν βοηθά. Υπάρχει ένας ηθοποιός – δεν αποκαλύπτεται το όνομά του – ο οποίος πυροβόλησε ότι τον Ντέιβις κατά λάθος (και αφηρημένα) τέσσερις φορές στα γυρίσματα τεσσάρων διαφορετικών ταινιών. Όταν ο Ντέιβις δουλεύει με έναν ηθοποιό, προσπαθεί πάντα να διασφαλίσει ότι αυτός τον ακούει, ακολουθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας και επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους των πυροβόλων όπλων, επειδή ακόμη και τα άσφαιρα μπορούν να βλάψουν όταν πυροβολούνται από κοντινή απόσταση. Όμως με τον συγκεκριμένο ηθοποιό έγινε λάθος. Τελικά, ο Ντέιβις άρχισε να φοράει μια παχιά συνθετική ζώνη γύρω από τη μέση του όποτε ήξερε ότι θα δούλευε μαζί του. Είχε απλά αποδεχτεί ότι δεν μπορούσε να αποφύγει κάποιους επαγγελματικούς κινδύνους. «Όταν δίνω (σε έναν ηθοποιό) το όπλο, ο έλεγχος φεύγει κυριολεκτικά από τα χέρια μου», είπε στον ιστότοπο The Atlantic. «Έχω περάσει από την πρόληψη στην αντίδραση, και το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να επέμβω πριν αυτοπυροβοληθούν».

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται σε λεπτομερή μελέτη ο καλύτερος δυνατός τρόπος λειτουργίας των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τα όπλα που χρησιμοποιούνται κατά τα γυρίσματα ταινιών. Τον περασμένο Οκτώβριο, το Χόλιγουντ συγκλονίστηκε από τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της -χαμηλού προϋπολογισμού- ταινίας γουέστερν «Rust». Χτυπήθηκε θανάσιμα από μια κατά λάθος βολή πυροβόλου όπλου, μια κατάσταση που έμοιαζε πολύ με μια άλλη τραγωδία που είχε συμβεί το 1993, όταν ο ηθοποιός Μπράντον Λι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στα γυρίσματα του φιλμ «The Crow». Υπάρχουν πολλοί κανόνες και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την ασφάλεια των όπλων στα γυρίσματα, και υπάρχει η άποψη ότι εάν οι υπεύθυνοι για τα όπλα κάνουν σωστά την δουλειά τους και όλοι ακολουθούν τις οδηγίες τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όμως, όπως προκύπτει από την εμπειρία του Ντέιβις, στην πράξη το περιθώριο λάθους είναι μεγάλο – μια πραγματικότητα που πολλοί σκηνοθέτες, παραγωγοί και διασημότητες φάνηκε να αναγνωρίζουν όταν άρχισαν να απαιτούν ισχυρότερα μέτρα ασφαλείας για τα όπλα μετά τον θάνατο της Χάτσινς.

Ο Ντουέιν Τζόνσον υποσχέθηκε ότι η δική του εταιρεία παραγωγής θα χρησιμοποιεί στα φιλμ μόνο λαστιχένια πιστόλια. Ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον υποστήριξε στο Twitter τη χρήση οπτικών εφέ για την απεικόνιση του «gunplay» (χρήσης όπλων) στις ταινίες του. Μια έκκληση με περισσότερες από 100.000 υπογραφές στο διαδίκτυο προκάλεσε την αντίδραση ενός νομοθέτη της πολιτείας της Καλιφόρνια που πρότεινε νομοσχέδιο για την «απαγόρευση χρήσης πραγματικών σφαιρών και πυροβόλων όπλων που μπορούν να τις εκτοξεύουν» στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Τους επόμενους μήνες όμως, η δυναμική αυτή επιβραδύνθηκε. Ο νομοθέτης απέσυρε το νομοσχέδιο του, λέγοντας ότι τα πραγματικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πυροβολούν άσφαιρα, θα μπορούν τελικά να συνεχίσουν να επιτρέπονται σε ορισμένα γυρίσματα. Τα μέλη της βιομηχανίας που είχαν δεσμευτεί δημοσίως να περιορίσουν τη χρήση όπλων στα γυρίσματα έχουν έκτοτε σιωπήσει. Το συμβάν στο «Rust» παραμένει στα πρωτοσέλιδα, κυρίως όμως για τη σειρά των νομικών αγωγών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην πιο βαριά οπλισμένη χώρα, η παρουσία όπλων δεν θεωρείται ασυνήθιστη, ειδικά σε πολιτείες με ελεύθερη οπλοκατοχή. Αυτή η εξοικείωση επεκτείνεται και στα γυρίσματα του Χόλιγουντ, όπου τα όπλα αντιμετωπίζονται συχνά με απάθεια.

Τα όπλα θεωρούνται απαραίτητα για την αμερικανική ταυτότητα – μια ιδέα που οι ταινίες και οι εκπομπές έχουν υποστηρίξει από καιρό. Ο Τζάστιν A. Τζόυς, ερευνητής στο New School και συγγραφέας του Gunslinging Justice: The American Culture of Gun Violence in Western and the Law, είπε στο The Atlantic ότι τα γουέστερν —ένα είδος που κυριάρχησε στην πρώιμη κινηματογραφική παραγωγή και συνεχίζει να επηρεάζει τις σημερινές επιτυχημένες ταινίες— ευδοκίμησε επειδή αποδέχθηκαν το όπλο ως λύση για συγκρούσεις που δεν μπορούσε να χειριστεί το νομικό σύστημα. Όταν ένας ήρωας σε μια ταινία πυροβολεί και δίνει τέλος στη ζωή ενός κακού, «αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό για τη λαϊκή φαντασία», είπε ο Τζόυς. «Βοηθά να καθησυχάσουμε το αμερικανικό κοινό ότι το άτομο έχει τη δύναμη να επιλύει καταστάσεις».

Οποιαδήποτε προσπάθεια για περιορισμό της χρήσης όπλων στα γυρίσματα του Χόλιγουντ τείνει να αντανακλά την ευρύτερη εθνική συζήτηση για τον έλεγχο των όπλων. «Είτε έχετε όπλο είτε όχι, οι Αμερικανοί μεγαλώνουν για να αποκτήσουν τη δύναμη του ατόμου και τα όπλα λειτουργούν ως σύμβολο με αυτόν τον τρόπο», εξήγησε ο Τζόυς. «Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι σε μια κουλτούρα όπου είμαστε πιο έτοιμοι να απαγορεύσουμε τα βιβλία παρά να απαγορεύσουμε τα όπλα, ξαφνικά θα σταματήσουμε να έχουμε πυροβολισμούς στις ταινίες». Η αλήθεια είναι ότι η συνεχής παρουσία όπλων στα γυρίσματα σημαίνει ότι παραμένει απολύτως πιθανό ένα ακόμη θανατηφόρο ατύχημα – αλλά όσο ενοχλητική κι αν είναι αυτή η αλήθεια, το Χόλιγουντ φαίνεται διατεθειμένο να τη δεχθεί.

«Η συμπλοκή με όπλα δεν θεωρείται άμεση απειλή»

Η Χάτσχινς σκοτώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021—μόλις 12 ημέρες γυρισμάτων της ταινίας Rust—κατά τη διάρκεια μιας πρόβας για συμπλοκή με όπλα σε εκκλησία στα περίχωρα της Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό. Ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν κρατούσε ένα περίστροφο όταν αυτό εκπυρσοκρότησε. Η Χάτσινς στεκόταν δύο πόδια μακριά από το στόμιο του όπλου, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, και ένα βλήμα τη χτύπησε στο στήθος. Αυτά είναι ίσως τα μόνα στοιχεία για τον θάνατό της που δεν έχουν αμφισβητηθεί. Ο Μπάλντουιν ισχυρίζεται ότι δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Ορισμένα μέλη του πληρώματος ισχυρίζονται ότι η παραγωγή δεν διένειμε ποτέ πρωτόκολλα ασφάλειας όπλων με τις οδηγίες για το γύρισμα, όπως απαιτεί η τυπική διαδικασία. Η πηγή των σφαιρών για τα γυρίσματα δεν έχει προσδιοριστεί. Λέγεται ότι τα όπλα τα χρησιμοποιούσαν σαν παιχνίδι οι εργαζόμενοι στα γυρίσματα, και πυροβολούσαν κουτιά μπύρας για να περάσει η ώρα.

Η ευθύνη δεν βαρύνει μόνο τους υπεύθυνους για τα όπλα και τους ηθοποιούς, αλλά και τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς, που δεν δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια των όπλων σε σχέση με άλλα κινηματογραφικά θέματα.

Το Χόλιγουντ είναι ικανό να κάνει γρήγορες και σαρωτικές αλλαγές όταν το θέλει. Η συμπλοκή με όπλα όμως δεν θεωρείται άμεση απειλή. Αντίθετα, θεωρείται βασικό κομμάτι της ψυχαγωγίας. Για δεκαετίες η βιομηχανία κατανοούσε την ελκυστικότητα της ένοπλης βίας και επιπλέον την εξύμνησε: οι σκηνές με όπλα τριπλασιάστηκαν σχεδόν από το 1985 έως το 2015 σε ταινίες PG-13 και διπλασιάστηκαν σε τηλεοπτικά δράματα που προβάλλονταν σε prime-time από το 2000 έως το 2018.

Αμέσως μετά τον θάνατο της Χάτσινς, ορισμένες από τις παραγωγές ήθελαν να δουλέψουν χωρίς πραγματικά όπλα. Άλλοι όμως ζήτησαν το αντίθετο, παρά τα όσα συνέβησαν στα γυρίσματα του «Rust».

Με πληροφορίες από το The Atlantic