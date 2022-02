Βραβεία SAG: Όλα όσα γνωρίζουμε για τη φετινή τελετή απονομής

Ανάμεσα στις Χρυσές Σφαίρες και την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των BAFTA και Όσκαρ, βρίσκεται ακόμα μια σημαντική τελετή απονομής βραβείων για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Αυτή είναι τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (SAG Awards) στα οποία οι ηθοποιοί ψηφίζουν – και βραβεύουν – συναδέρφους τους. Και πρόκειται για έναν μεγάλο θεσμό που από την πρώτη διοργάνωση του το 1995, βραβεύει και αυτός τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς.

Ο οργανισμός SAG συγχωνεύθηκε με την Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG – AFTRA) το 2012. Η Ένωση που δημιουργήθηκε, αντιπροσωπεύει πάνω από 100.000 ανθρώπους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δημοσιογράφους, μουσικούς, τραγουδιστές, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και άλλους που εργάζονται στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η φετινή, 28η τελετή απονομής των βραβείων SAG θα γιορτάσει τους καλύτερους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες, «Η Εξουσία του Σκύλου» και το «House of Gucci» συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες ενώ στις κινηματογραφικές ξεχωρίζουν το «Succession» του HBO και το «Ted Lasso» του Apple TV+ με πέντε υποψηφιότητες το καθένα αντίστοιχα.

Ανάμεσα στους υποψήφιους που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο, είναι η Lady Gaga για την ερμηνεία της στην ταινία «House of Gucci», ο Όσκαρ Άιζακ για τον ρόλο του στη μίνι-σειρά «Scenes from a Marriage», ο Άντριου Γκάρφιλντ για το ρόλο του Τζόναθαν Λάρσον στο φιλμ «Tick Tick…Boom», ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς για την «Εξουσία του Σκύλου», η Ολίβια Κόλμαν για το «The Lost Daughter», η Κέιτ Γουίνσλετ για το ρόλο της στη σειρά «Mare of Easttown», ο Τζέρεμι Στρονγκ για το «Succession» κ.α.

Η περυσινή τελετή μεταφέρθηκε από τον Ιανουάριο στον Μάρτιο του 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, γεγονός που άλλαξε την περίοδο δικαιώματος συμμετοχής πιθανών υποψηφίων. Τελικά τα βραβεία δόθηκαν τον Απρίλιο του 2021. Φέτος, η 28η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό χώρο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια και θα μεταδοθεί από το καλωδιακό κανάλι TNT και το δίκτυο TBS ενώ για ακόμα μια χρονιά δεν θα υπάρχει οικοδεσπότης.

Η σημασία για τον κινηματογράφο

Τα βραβεία SAG χαρακτηρίζονται ως ο προάγγελος των Όσκαρ και είναι η πρώτη ισχυρή ένδειξη για το ποιοι θα επικρατήσουν στις κατηγορίες ερμηνείας και πολύ πιθανόν να κερδίσουν Όσκαρ. Αυτό όμως δεν είναι το εκλογικό σώμα των Όσκαρ. Από τους 9.300 ψηφοφόρους των Όσκαρ (όπως εκτιμάται), οι 1.336 ανήκουν στον κλάδο των ηθοποιών που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων.

Η σημασία για την τηλεόραση

Στο τηλεοπτικό πεδίο, τα SAG είναι η πρώτη βασική τελετή απονομής του χρόνου – οι φετινές Χρυσές Σφαίρες δεν μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Οι υποψήφιοι έχουν επιλεχθεί από 2.500 τυχαία επιλεγμένα μέλη της SAG-AFTRA, που περιλαμβάνει σχεδόν 160.000 άτομα. Στη συνέχεια, τους νικητές διαλέγει ολόκληρος ο οργανισμός. Η τελετή πολλές φορές φωτίζει προγράμματα που αγνοούνται και δίνει βήμα σε ηθοποιούς και συντελεστές να αναγνωρισθούν σε ένα ευρύ κοινό.

Το τιμητικό βραβείο

Η Έλεν Μίρεν, η οποία έχει κερδίσει 5 βραβεία SAG και έχει αποσπάσει 13 υποψηφιότητες, θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. «Η ντάμα Έλεν Μίρεν είναι απλά ένα λαμπερό ταλέντο. Η καριέρα της είναι γεμάτη από ενδιαφέροντες χαρακτήρες που έχει υποδυθεί κατά καιρό: από πρώην δολοφόνο της CIA και αδίστακτη Ρωσίδα χειρίστρια κατασκόπων μέχρι την Ελισάβετ ΙΙ. Έχει ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά για όλους τους ηθοποιούς και, ρόλο με το ρόλο, ξεπερνά ακόμα και τις δικές της επιδόσεις», ανέφερε η πρόεδρος της SAG-AFTRA Φραν Ντρέσερ.

Οι μεγάλες τηλεοπτικές κατηγορίες

Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι τα βραβεία SAG προτείνουν και βραβεύουν σχεδόν τα ίδια άτομα για αρκετά συνεχόμενα χρόνια. Όπως για παράδειγμα ο Άλεκ Μπάλτουιν που κέρδιζε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία για επτά συνεχόμενα χρόνια για την ερμηνεία του στη σειρά «30 Rock». Ωστόσο, η φετινή τελετή ίσως να φέρει αλλαγές σε αυτή τη νοοτροπία καθώς η ένταξη του «Yellowstone» στην κατηγορία καστ σειράς αντιμετωπίζει τις σειρές «Succession», «Squid Game», « The Morning Show» και «The Handmaid’s Tale».

Με πληροφορίες από το Variety

