Όσκαρ: «Κόβουν» οκτώ κατηγορίες από τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

Οι διοργανωτές των Όσκαρ προχωρούν σε ακόμα μια αλλαγή στην τελετή απονομής που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις: έχουν αποφασίσει να μην μεταδόσουν ζωντανά στην τηλεόραση οκτώ κατηγορίες βραβείων κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Η 94η τελετή απονομής των Όσκαρ αναμένεται να προβληθεί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC στις 27 Μαρτίου του 2022 και οι ταινίες που κέρδισαν τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι οι: «West Side Story», «The Power of the Dog», «Don’t Look Up» και «Dune». Σε αντίθεση με τις τελευταίες τρεις τελετές απονομής, η φετινή θα έχει όχι έναν αλλά τρεις οικοδεσπότες: της Έιμι Σούμερ, Ρετζίνα Χολ και Γουάντα Σάικς.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety, οκτώ αγαλματίδια θα δοθούν εκτός «αέρα» και στη συνέχεια θα προστεθούν με μοντάζ στην τηλεοπτική μετάδοση. Τα Όσκαρ αναγνωρίζουν συνολικά 23 κατηγορίες, όμως το σόου έχει κατακριθεί για τη μεγάλη διάρκεια. Πέραν αυτού, τα νούμερα τηλεθέασης σημειώνουν μείωση τα τελευταία χρόνια.

Αυτές οι οκτώ κατηγορίες που θα παρουσιαστούν πριν την τελετή είναι οι: Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, Μοντάζ, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Μουσική, Καλλιτεχνική Διεύθυνση, Κινούμενα Σχέδια Μικρού Μήκους και Ήχος.

Πλάνα της παρουσίασης των κατηγοριών, της ανάδειξης των νικητών και των ευχαριστήριων ομιλιών τους θα ενταχθούν στην ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με των βραβείων Τόνι και άλλων τελετών που μεταδίδονται στην τηλεόραση. Όσον αφορά στην απονομή των τιμητικών βραβείων, τα Όσκαρ ήδη την έχουν μεταφέρει για άλλη βραδιά. Οι υποψήφιοι των οκτώ κατηγοριών που θα βραβευτούν νωρίτερα, έχουν ενημερωθεί μέσω του Zoom.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Ακαδημία έχει προσπαθήσει να «κόψει» κατηγορίες από τη live μετάδοση, αλλά ακύρωσε αυτή την απόφαση εξαιτίας έντονων αντιδράσεων από τη βιομηχανία κινηματογράφου.

Με πληροφορίες από το Variety, το Screen Rant

