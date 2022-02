Βραβεία SAG: «CODA», «Squid Game», Γουίλ Σμιθ, Τζέσικα Τσάστεϊν οι μεγάλοι νικητές

Τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (SAG Awards) πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, τιμώντας τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς που πέρασε, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Μεγάλοι νικητές της 28ης τελετής απονομής των βραβείων, που φέτος είχε φυσική παρουσία κοινού, ήταν η ταινία «CODA» («CODA: Στον ρυθμό της καρδιάς») της Apple TV+ που απέσπασε το βραβείο «Καλύτερο Καστ σε Ταινία». Πρόκειται για το πρώτο φιλμ του οποίου το καστ αποτελείται κυρίως από κωφούς ηθοποιούς που λαμβάνει αυτό το μεγάλο βραβείο. Όταν ανέβηκαν στη σκηνή, οι ηθοποιοί ευχαρίστησαν το κοινό με το «Σε αγαπώ» στη νοηματική γλώσσα. Η νίκη του «CODA» της Σίαν Χέντερ στις κινηματογραφικές κατηγορίες φέρνει την ανατροπή στα προγνωστικά καθώς πλησιάζουμε στα Όσκαρ.

Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική νίκη για το Apple TV+ καθώς η τηλεοπτική σειρά «Ted Lasso» κέρδισε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την «Καλύτερο Καστ – Κωμική Σειρά» και την «Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμική Σειρά» για τον Τζέισον Σουντέικις. Η δημοφιλής σειρά του HBO «Succession» απέσπασε το βραβείο «Καλύτερο Καστ – Δραματική Σειρά», ενώ δεν έλαβε κάποιο αγαλματίδιο σε κατηγορίες ερμηνείες, κάτι που περίμεναν πολλοί. Αντιθέτως, το «Squid Game» σε παραγωγή Netflix σάρωσε, κερδίζοντας στις τηλεοπτικές κατηγορίες «Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά», «Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά» και «Καλύτερο Stunt Ensemble σε Τηλεοπτική Σειρά».

Ο Τρόι Κότσουρ κέρδισε το SAG Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «CODA», ξεπερνώντας τους Κόντι Σμιτ ΜακΦι («Η Εξουσία του Σκύλου») και Τζάρεντ Λέτο («House of Gucci»). Τα δύο φαβορί για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Η Εξουσία του Σκύλου») και ‘Αντριου Γκάρφιλντ «Tick, Tick … Boom!), έχασαν από τον Γουίλ Σμιθ, ο οποίος διακρίθηκε για την ερμηνεία του στο φιλμ «King Richard». Η βράβευση αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών, καθώς ο Κάμπερμπατς ήταν μέχρι στιγμής το επικρατέστερο όνομα για Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία. Μαζί με την «Εξουσία του Σκύλου» και το «Belfast» βρέθηκε εκτός βραβεύσεων. Η Τζέσικα Τσάστεϊν απέσπασε το μεγάλο βραβείο «Α’ Γυναικείος Ρόλος» για την ερμηνεία της στο «The Eyes of Tammy Faye».



Όπως ήταν αναμενόμενο, η Αριάνα Ντεμπόουζ απέσπασε το SAG «B’ Γυναικείου Ρόλου» για τον ρόλο της Ανίτα στο «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και η Κέιτ Γουίνσλετ το βραβείο «Α’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά» για την ερμηνεία της στο «Mare of Easttown».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, πολλοί ηθοποιοί αναφέρθηκαν στον ευχαριστήριο λόγο τους στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας. Οταν παρέλαβε το βραβείο «Καλύτερο Καστ – Δραματική Σειρά», ο Μπράιαν Κοξ του «Succession» εστιάσε στον τρόπο με τον οποίο οι πράξεις της Ρωσίας επηρεάζουν τους ηθοποιούς και κυρίως τους καλλιτέχνες. «Είναι πραγματικά απαίσιο με την έννοια του πώς επηρεάζει τους ανθρώπους, κυρίως στον κλάδο μας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν κωμικός. Ήταν ένας θαυμάσιος ερμηνευτής. Και πρέπει να το σεβαστούμε. Το γεγονός ότι ανέλαβε την προεδρία ήταν εκπληκτικό. Αλλά αυτό που πραγματικά με στεναχώρησε είναι τα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία, στους ηθοποιούς, τους συγγραφείς και τους κριτικούς. Τους λένε, υπό τον πόνο της έσχατης προδοσίας, ότι δεν μπορούν να μιλήσουν για την Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό είναι απαίσιο. Πρέπει όλοι να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Ο Μάικλ Κίτον έκανε αναφορά στο ιστορικό του Ζελένσκι ως περφόρμερ. «Έχουμε έναν συνάδερφο που αξίζει τα εύσημα για το γεγονός ότι πολεμάει αυτή τη μάχη».

Αναλυτικά οι νικητές

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ – Δραματική Σειρά: Succession

Καλύτερο Καστ – Κωμική Σειρά: Ted Lasso

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά: Λι Τζουνγκ-Τζάε – «Squid Game»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά: Τζουνγκ Χο-γεόν – «Squid Game»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμική Σειρά: Τζέισον Σουντέικις – Ted Lasso

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – «Hacks»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά: Μάικλ Κίτον – «Dopesick»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά: Κέιτ Γουίνσλετ – «Mare of Easttown»

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Τηλεοπτική Σειρά: Squid Game

Κινηματογράφος



Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ – «King Richard»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσικα Τσάστεϊν – «The Eyes of Tammy Faye»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόουζ – «West Side Story»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κοτσούρ – «CODA»

Καλύτερο Καστ σε Ταινία: CODA

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Ταινία: No Time to Die

