Όσκαρ: Προσωπικότητες του κινηματογράφου κατακρίνουν την Ακαδημία για τη φετινή τελετή

Λίγες μέρες πριν την 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, περισσότερες απο 70 εμβληματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου όπως οι Τζέιμς Κάμερον, Κάθλιν Κένεντι, Τζον Γουίλιαμς και Γκιγιέρμο ντελ Τόρο υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή, ενθαρρύνοντας την Ακαδημία να ανακαλέσει μια σημαντική απόφαση.

Η επιστολή προς τον πρόεδρο Ντέιβιντ Ρούμπιν αναφέρει ότι η απόφαση να απονεμηθούν τα βραβεία σε οκτώ κατηγορίες μια ώρα πριν από την τηλεοπτική μετάδοση, θα προκαλούσε «ανεπανόρθωτη ζημιά, υποτιμώντας τις τέχνες που, στις εξαιρετικές τους εκφράσεις, κάνουν τα κινηματογραφικά επιτεύγματα άξια να γιορταστούν».

Οι ευχαριστήριοι λόγοι των νικητών στις οκτώ κατηγορίες «Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους», «Μοντάζ», «Μακιγιάζ και Κομμώσεις», «Μουσική», «Καλλιτεχνική Διεύθυνση», «Κινούμενα Σχέδια Μικρού Μήκους» και «Ήχος» θα ενσωματωθούν στην ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση με τη μορφή μοντάζ. Αυτό γίνεται για λόγους οικονομίας χρόνου, καθώς η τελετή συνήθως διαρκεί 3 ώρες. Ιδανικά, η διοργάνωση επιθυμεί να «κόψει» περίπου 45 λεπτά από τη συνολική διάρκεια του σόου.

«Τα σημαντικά καλλιτεχνικά πεδία όπως η σύνθεση μουσικής, το μοντάζ, η καλλιτεχνική διεύθυνση, το μακιγιάζ, οι κομμώσεις και ο ήχος πάντα θα αξίζουν τον ίδιο σεβασμό και αναγνώριση όπως η υποκριτική, η σκηνοθεσία και τα οπτικά εφέ», γράφει η επιστολή.

Η επιστολή αποτελεί την πρόσφατη αντίδραση σε μια σειρά από επικριτικά σχόλια από διάφορους θεσμούς, ομάδες της βιομηχανίας, μέλη της Ακαδημίας καθώς και έναν αριθμό των φετινών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των Τζέιν Κάμπιον («Η Εξουσία του Σκύλου») και Στίβεν Σπίλμπεργκ («West Side Story»).

Ο Ρούμπιν και ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ντον Χάντσον έχουν υπερασπιστεί αυτό το βήμα, λέγοντας ότι όλοι οι τιμώμενοι θα αντιμετωπισθούν με σεβασμό. «Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα παρέχουμε μια οσκαρική εμπειρία την οποία υποψήφιοι και κοινό επιθυμούν και ονειρεύονται», δήλωσε ο Ρούμπιν σε συνέντευξη στον ιστότοπο Deadline. «Νιώθουμε πολύ καλά γι’αυτό το σχέδιο. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, υπάρχει σεβασμός και εορταστική ατμόσφαιρα».

Παρόλο που η διαμάχη συνεχίζεται, τα σχέδια προχωρούν για τη διεξαγωγή του σόου. Την Τετάρτη, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για την επερχόμενη μετάδοση, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι τρεις οικοδέσποινες της βραδιάς Εϊμι Σούμερ, Ρετζίνα Χολ και Γουάντα Σάικς.

