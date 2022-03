Όσκαρ: Από το «Before Sunrise» στο «The Shining» – Ταινίες που δεν έλαβαν ούτε μια υποψηφιότητα

Μπορεί να μοιάζει προφανές, αλλά μια ταινία που είναι υποψήφια για Όσκαρ, δεν σημαίνει ότι είναι καλή.

Στην πραγματικότητα, υπήρξαν πολλές ταινίες όλα αυτά τα χρόνια που άξιζαν έστω μια υποψηφιότητα – ακόμα και τη νίκη – αλλά αγνοήθηκαν από την Ακαδημία. Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι μερικές ταινίες δεν κέρδισαν υποψηφιότητα επειδή δεν ήταν στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων των Όσκαρ, όμως υπήρξαν κάποιες απουσίες – έκπληξη στο παρελθόν.

Για παράδειγμα, σχεδόν όλες οι ταινίες με υπερήρωες κερδίζουν από μια υποψηφιότητα στις τεχνικές κατηγορίες ή αυτή του μακιγιάζ, ενώ ταινίες κινουμένων σχεδίων αναγνωρίζονται πιθανότατα λόγω του χαμηλού αριθμού σε προσφορά σε μια συγκεκριμένη χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι ταινίες όπως το «Suicide Squad» της DC μπορεί να έχουν λάβει κακές κριτικές, αλλά αναγνωρίζονται από την Ακαδημία (εξακολουθούν να κερδίζουν), γεγονός που είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς ότι κλασικές ταινίες όπως οι «Don’t Look Now» (1973) ή «The King of Comedy» (1982) δεν έχουν αναγνωριστεί.

Εκτός όμως από αυτές τις δύο, υπάρχουν κι άλλα δημοφιλή και αγαπημένα φιλμ που όλως παραδόξως δεν έλαβαν υποψηφιότητα σε καμία κατηγορία. Ποιες ήταν αυτές;

American Psycho (2000): Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις από την Καναδή κινηματογραφίστρια Μαίρη Χάρον με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ – στην οποία ο Μπέιλ υποδύεται τον ψυχοπαθή Πάτρικ Μπέιτμαν – δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα.

Babyteeth (2019): Το «Babyteeth» σε σκηνοθεσία Σάνον Μέρφι που γυρίστηκε το 2019 αλλά κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 2020, ήταν – κατά γενική ομολογία – μια από τις καλύτερες ταινίες εκείνης της χρονιάς. Οι πρωταγωνιστές Ελάιζα Σκάνλεν, Τόμπι Γουάλας, Έσι Ντέιβις και Μπεν Μέντελσον, άξιζαν υποψηφιότητα στις κατηγορίες ερμηνείας, αλλά μάλλον οι ψηφοφόροι δεν παρακολούθησαν ποτέ την ταινία.

Before Sunrise (1995): Ενώ τα δύο τελευταία κεφάλαια της τριλογίας του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ «Before…» κέρδισε υποψηφιότητα στην κατηγορία σεναρίου, η ταινία που σύστησε στον κόσμο τους Τζέσι (Ίθαν Χοκ) και Σελίν (Ζουλί Ντελπί) αγνοήθηκε από την Ακαδημία.

The Big Heat (1953): Ο σκηνοθέτης Φριτς Λανγκ με καταγωγή από την Αμερική και τη Γερμανία είχε πολλές ταινίες που δεν αναγνωρίστηκαν από την Ακαδημία. Το νουαρ «The Big Heat» από το 1953 με πρωταγωνιστές τους Γκλεν Φορντ, Λι Μάρβιν και Γκλόρια Γκράχαμ είναι ένα φιλμ που θα περίμενε κανείς να έχει υπάρξει υποψήφιο, έγινε ακόμα μια ταινία που δεν αναγνωρίστηκε από τον θεσμό.

The Big Lebowski (1998): Η «γενναιοδωρία» της Ακαδημίας προς τους αδελφούς Κοέν κορυφώθηκε όταν το φιλμ «No Country for Old Men» κέρδισε το «There Will Be Blood» στην «κούρσα» για νίκη στην κατηγορία «Καλύτερης Ταινίας». Ωστόσο, παραμένει έκπληξη το γεγονός ότι μία από τις λίγες ταινίες τους που δεν απέσπασαν καμία υποψηφιότητα είναι αυτή το «The Big Lebowski» με πρωταγωνιστή τον Τζεφ Μπρίτζες ως The Dude.

Frances Ha (2012): Η ταινία – ορόσημο του Νόα Μπάουμπαχ «Frances Ha» είναι μια από τις καλύτερες της δεκαετίας του 2010. Η ερμηνεία της Γκρέτα Γκέργουικ είναι το αποκορύφωμα του φιλμ και – ακόμα κι αν οι υποψήφιοι στις κατηγορίες ερμηνείας εκείνης της χρονιάς ήταν πολλοί – θα μπορούσε να ενταχθεί κι αυτή της Γκέργουικ. Όμως, η ηθοποιός κέρδισε υποψηφιότητα Σκηνοθεσίας το 2017 για την ταινία της «Lady Bird».

The Good, the Bad and the Ugly (1966): Τη δεκαετία του 1990, οι ταινίες γουέστερν άρχισαν να αναγνωρίζονται από την Ακαδημία. Κι αυτό λόγω της ταινίας του Κλιν Ίστγουντ, «Unforgiven», του οποίου η καριέρα «άνθισε» μετά των πρωταγωνιστικό ρόλο στο φιλμ «The Good, the Bad and the Ugly».

Halloween (1978): Η Ακαδημία μπορεί να μην «ενθουσιάζεται» όταν βραβεύει συνέχεια ταινίες τρόμου, όπως προηγουμένως με τον «Εξορκιστή», τη «Σιωπή των Αμνών» και το «Get Out». Όμως από τη λίστα με αυτού του είδους τις ταινίες που βραβεύτηκαν, έλειπε το «Halloween» του Τζον Κάρπεντερ.

In the Mood for Love (2000): Η πιο δημοφιλής ταινία του Γουόνγκ Καρ Γουάι από το 2000 έγινε ορόσημο του ρομαντικού είδους στον κινηματογράφο. Ένας άνδρας και μια γυναίκα αναπτύσσουν συναισθήματα ο ένας για τον άλλον όταν ανακαλύπτουν ότι οι σύζυγοι και των δύο έχουν ερωτική σχέση.

Never Rarely Sometimes Always (2020): Το γεγονός ότι η Σίντνεϊ Φλάναγκαν δεν είναι νικήτρια Όσκαρ για τη δραματική ταινία της Ελάιζα Χίτμαν «Never Rarely Sometimes Always» με θέμα ένα νεαρό κορίτσι που αναζητά ιατρική βοήθεια μετά από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, είναι εξοργιστικό.

Paterson (2016): Οι κριτικοί υπέθεσαν ότι το «Paterson» του Τζιμ Τζάρμους θα ήταν μια ταινία με πολλές υποψηφιότητες Όσκαρ – κυρίως στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου – χάρη στην ερμηνεία του Άνταμ Ντράιβερ – αλλά τελικά η Ακαδημία την αγνόησε.

Portrait of a Lady on Fire (2019): Η δραματική ταινία της Σελίν Σιαμά με θέμα τη σχέση ανάμεσα σε δύο γυναίκες στα τέλη της δεκαετίας του 18ου αιώνα, δεν απέσπασε καμία υποψηφιότητα κι αυτό δεν θα μάθουμε ποτέ το γιατί. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή δουλειά που έκανε τη Σιαμά περισσότερο γνωστή παγκοσμίως.

Reservoir Dogs (1992): Παραμένει έκπληξη το γεγονός ότι το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Κουέντιν Ταραντίνο «Reservoir Dogs» δεν αναγνωρίστηκε, τουλάχιστον στην κατηγορία Σεναρίου.

The Shining (1980): Ακόμα μια ταινία του Κιούμπρικ που αγνοήθηκε εντελώς από την Ακαδημία είναι η κινηματογραφική μεταφορά του «The Shining». Σήμερα, θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα έργα του καθώς και μια από τις πιο αναγνωρισμένες ταινίες τρόμου όλων των εποχών.

Zodiac (2007): Το καλτ δράμα του Ντέιβιντ Φίντσερ «Zodiac» δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε μια υποψηφιότητα Όσκαρ. Τρια χρόνια μετά, έχασε το βραβείο Σκηνοθεσίας από τον Τομ Χούπερ για την ταινία «The Social Network».

Με πληροφορίες από το Independent