Όσκαρ 2022: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τους φετινούς υποψηφίους

Το 2021 ήταν ακόμα μια ενδιαφέρουσα χρονιά για τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Πέρα από τη συνεχιζόμενη επιρροή της πανδημίας του κορωνοϊού στις αίθουσες ανά τον κόσμο και τις παραγωγές, η νέα ταινία του Spider-Man «έσωσε» τα ταμεία, η Σκάρλετ Γιόχανσον μήνυσε την Ντίσνεϊ, ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ και το τραγούδι της – υποψήφιας για Όσκαρ – ταινίας κινουμένων σχεδίων «Encanto», «We Don’t Talk About Bruno», έφτασε στην κορυφή της λίστας του Billboard με τα 100 καλύτερα σινγκλ.

Η φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας 28 Μαρτίου στην Ελλάδα), αντικατοπτρίζει μια βιομηχανία που ακόμα βρίσκεται σε στάδιο μεγάλων αλλαγών. Υποψήφιες ταινίες όπως οι «Dune», «West Side Story», «King Richard» και «Belfast» έκαναν τον κόσμο να επιστρέψει δειλά στις κινηματογραφικές αίθουσες, μετά από μια μακρά περίοδο αποχής.

Αυτά τα φιλμ συναγωνίζονται άλλα όπως τα «Don’t Look Up», «Coda», «Tick Tick…Boom!» και «Being The Ricardos», τα οποία γνώρισαν επιτυχία μέσα από τις πλατφόρμες streaming.

Ποιοι είναι όμως οι πρωταγωνιστές της 94ης τελετής απονομής Όσκαρ και τι γνωρίζουμε γι’αυτούς;







Η Τζούντι Ντεντς θα μπορούσε να σπάσει ρεκόρ

Η Βρετανίδα σταρ θα μπορούσε να γίνει η πιο μεγάλη – ηλικιακά – νικήτρια σε κατηγορία ερμηνείας, καθώς προτάθηκε για τον ρόλο της Granny (γιαγιάς) στην ταινία του Κένεθ Μπράνα, «Belfast».

Η Ντέιμ Τζούντι είναι 87 ετών, τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη από τον Σερ Άντονι Χόπκινς όταν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2021, για την ερμηνεία του στην ταινία «The Father». Ωστόσο, δεν είναι η γηραιότερη υποψήφια στην ιστορία των Όσκαρ. Ο Κρίστοφερ Πλάμερ ήταν 88 ετών όταν προτάθηκε για τη συμμετοχή του στην ταινία «All The Money In The World» το 2018.

Η πιο μεγάλη υποψήφια ταινία

Το «Drive My Car» σε σκηνοθεσία Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι είναι για φέτος η μεγαλύτερη σε διάρκεια υποψήφια ταινία για Όσκαρ, με 179 λεπτά.

Όμως, δεν πρόκειται για την υποψήφια ταινία που διαρκεί τόση ώρα στην ιστορία των Όσκαρ. Ποια είναι η πρώτη; Το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» διάρκειας 238 λεπτών. Αλλά εκείνη που κέρδισε Όσκαρ ήταν το «Πόλεμος και Ειρήνη», διάρκειας 414 λεπτών – σχεδόν επτά ώρες. Το φιλμ κέρδισε το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας το 1968.







Η Ακαδημία δεν προτιμά μουσικούς

Τρεις ποπ σταρ ήταν φαβορί για να ενταχθούν στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου φέτος – η Lady Gaga (για το «House of Gucci»), η Τζένιφερ Χάντσον (για το «Respect») και η Αλάνα Χάιμ («Licorice Pizza»).

Αλλά παρά τις υποψηφιότητες σε άλλες τελετές του Χόλιγουντ και επειδή η Gaga και η Χάντσον έχουν αναγνωριστεί από την Ακαδημία στο παρελθόν, καμία από τις τρεις δεν κατάφερε να κερδίσει φέτος μια θέση στις υποψήφιες αυτής της σημαντικής κατηγορίας.

Κάμπιον και Σπίλμπεργκ και πάλι αντιμέτωποι στην ίδια κατηγορία

Η Τζέιν Κάμπιον είναι η πρώτη γυναίκα που προτείνεται για Όσκαρ Σκηνοθεσίας δύο φορές – η πρώτη ήταν για την ταινία της «The Piano» από το 1994. Εκείνη τη χρονιά έχασε από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ για τη «Λίστα του Σίντλερ». Φέτος, οι δυο τους βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι – η Κάμπιον για την «Εξουσία του Σκύλου» και ο Σπίλμπεργκ για το «West Side Story».







Υποψηφιότητα Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Πενέλοπε Κρουζ

Ήταν μια προσθήκη – έκπληξη στην κατηγορία Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου φέτος για την ερμηνεία της στην ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Παράλληλες Μητέρες». Η Πενέλοπε Κρουζ δεν προτάθηκε σε σχεδόν καμία από τις τελετές βραβείων (Golden Globes, Critics Choice και Screen Actors Guild, BAFTA). Η Κρουζ έγινε η πρώτη Ισπανίδα ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Vicky Cristina Barcelona». Αλλά αν κερδίσει κι αυτή τη φορά, θα είναι για ισπανόφωνο ρόλο.

Το West Side Story θα μπορούσε να καταρρίψει τα ρεκόρ

Η κινηματογραφική εκδοχή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στο κλασικό μιούζικαλ «West Side Story» θα μπορούσε να γίνει το πρώτο ριμέικ που κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, χρόνια μετά τη νίκη της ομώνυμης πρωτότυπης ταινίας. Το μόνο ριμέικ που έχει βραβευτεί ποτέ με το αγαλματίδιο Καλύτερης Ταινίας ήταν η ταινία «The Departed» του Μάρτιν Σκορσέζε. Σε περίπτωση που το «West Side Story» κερδίζει το Όσκαρ Ταινίας, τότε θα είναι η πρώτη ταινία μιούζικαλ που κερδίζει σε σχεδόν δύο δεκαετίες – η πρόσφατη νίκη κινηματογραφικού μιούζικαλ ήταν το Σικάγο από το 2003.

Το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου είναι η Αριάνα Ντεμπόουζ, η οποία θα μπορούσε να κερδίσει το ίδιο βραβείο για τον ίδιο ρόλο που υποδύθηκε πριν από εκείνη, η Ρίτα Μορένο. Η Μορένο κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία «West Side Story» από το 1961.







Πιθανή νίκη για τον Τρόι Κότσουρ

Ο Τρόι Κότσουρ θα μπορούσε να γίνει ο δεύτερος κωφός ηθοποιός που κερδίζει Όσκαρ, μετά τη νίκη της κωφής ηθοποιού Μάρλι Μάτλιν το 1986 για την ερμηνεία της στην ταινία «Children of a Lesser God». Οι δυο τους υποδύονται τώρα ένα παντρεμένο ζευγάρι στην ταινία της Apple TV, «Coda». Ο Κότσουρ έχει κερδίσει ήδη για τον ρόλο του στο «Coda» σε προηγούμενες τελετές απονομής βραβείων, φέτος.

Το «Flee» υποψήφιο σε πολλές κατηγορίες

Το «Flee» είναι η πρώτη ταινία που κέρδισε υποψηφιότητα σε όχι μια, αλλά πολλές κατηγορίες: καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, καλύτερο ντοκιμαντέρ και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία. Αυτό το ασυνήθιστο τρίπτυχο είναι λόγω της φύσης της ταινίας. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου Αφγανού πρόσφυγα.

Η περίεργη σύμπτωση στις κατηγορίες Β’ Ρόλων

Η Άνα Πάκουιν έγινε η δεύτερη νεαρότερη ηθοποιός που κέρδισε στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Piano» από το 1994, σε σκηνοθεσία Τζέιν Κάμπιον. Φέτος, ο Κόντι Σμιτ-ΜακΦί θα μπορούσε να γίνει ο δεύτερος νεαρότερος ηθοποιός που κερδίζει στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Η Εξουσία του Σκύλου» σε σκηνοθεσία Τζέιν Κάμπιον.





Θα κερδίσει το Netflix βραβείο Καλύτερης Ταινίας;

Τα τελευταία χρόνια, ταινίες σε παραγωγή Netflix όπως οι «Roma», «Mank» και «The Irishman» ήταν πολύ δυνατές υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Όμως, «Η Εξουσία του Σκύλου» του Netflix αποτελεί ακόμα μια ευκαιρία για την streaming πλατφόρμα να κατακτήσει το μεγάλο βραβείο. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της ταινίας της Τζέιν Κάμπιον είναι το «Coda» της Apple TV+. Όποια από τις δύο ταινίες κερδίσει – αν κερδίσει – θα μιλάμε για μια ιστορική νίκη του streaming, όπως και να έχει.

