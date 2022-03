Όσκαρ 2022: Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ και η δακρυσμένη συγγνώμη (βίντεο)

Ο δημοφιλής ηθοποιός Γουίλ Σμιθ έλαβε Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς. Ωστόσο, η συμπεριφορά του επισκίασε τη διάκριση με τον ηθοποιό να απολογείται με δάκρυα στα μάτια.

Όλα συνέβησαν όταν ο Κρις Ροκ που παρουσίαζε εκείνη τη στιγμή μια κατηγορία των Όσκαρ έκανε ένα αστείο για την Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της. Συγκεκριμένα είπε «Τζάντα σ’αγαπώ, το ”G.I. Jane 2” σε περιμένει», αναφερόμενος στην ταινία για την οποία η Ντέμι Μουρ είχε ξυρίσει το κεφάλι της το 1997.

Το αστείο όμως προκάλεσε την οργή του Γουίλ Σμιθ ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και του έριξε χαστούκι. Επιστέφοντας στη θέση του ακούγεται να λέει «μην ξαναπιάσεις την γυναίκα μου στο στόμα σου». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση.

Watch: Will Smith slapped Chris Rock onstage at the Oscars after taking offense to a joke he told about Smith’s wife, Jada Pinkett-Smith https://t.co/Or2veMdKpb pic.twitter.com/Ed7XmDDsvU

