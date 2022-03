Γουίλ Σμιθ: Το LAPD δεν απήγγειλε κατηγορίες για το χαστούκι

Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του Γουίλ Σμιθ για το χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ, κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση του Λος Άντζελες (LAPD).

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, το LAPD τονίζει πως «είναι ενήμερο για περιστατικό μεταξύ δύο ανδρών στο Dolby Theater. Το περιστατικό αφορούσε χειροδικία του ενός έναντι του άλλου. Το θύμα αρνήθηκε να υποβάλει αναφορά στην αστυνομία. Εάν το εμπλεκόμενο μέρος επιθυμεί να το πράξει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το τμήμα θα είναι διαθέσιμο να συμπληρώσει δικογραφία».

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανέφερε πως «δεν συγχωρεί τη βία οποιασδήποτε μορφής. Απόψε είμαστε στην ευχάριστη θέση να γιορτάσουμε τους νικητές των 94ων βραβείων Όσκαρ, οι οποίοι αξίζουν αυτή τη στιγμή αναγνώρισης από τους συναδέλφους τους και τους λάτρεις του κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο».

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022