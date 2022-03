Όσκαρ 2022: Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ επισκίασε μια ιστορική βραδιά για τις γυναίκες στον κινηματογράφο

Η 94η τελετή απονομής των Όσκαρ που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής είναι αδιαμφισβήτητα ιστορικής σημασίας για τον ρόλο των γυναικών στον κινηματογράφο.

Η Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον έλαβε βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία της «Η εξουσία του σκύλου» κι έγινε έτσι μόλις η τρίτη γυναίκα που έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο, έναν χρόνο μόλις μετά την Κλόι Τζάο.

Jane Campion says she’s someone that doesn’t think about her “fellow artists’ genders. I really love great work when people do it and I don’t care who they are or where they come from… What’s very gratifying is that very often these days it’s women” https://t.co/xuvLVzlkSx pic.twitter.com/sU2Yive6QE

