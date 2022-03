Όσκαρ 2022: Από το χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock έως την εμφάνιση της Μπιγιονσέ – Όλες οι στιγμές που χάσατε

Τα highlights από την 94η τελετή απονομής των Όσκαρ για τα οποία δεν σταματά κανείς να μιλά, οι red carpet εμφανίσεις που έγιναν meme και όλα όσα κάνουν σήμερα τον γύρο του διαδικτύου, όπως τα κατέγραψε η Vogue.

Όταν ο Chris Rock ανέβηκε στην σκηνή των Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, αστειεύτηκε με πρόσωπα από το κοινό, ανάμεσά τους και με την σύζυγο του Will Smith Jada Pinkett Smith για την οποία είπε πως θα αποτελούσε ιδανική επιλογή για το GI Jane 2, αναφερόμενος στο buzz cut κούρεμά της. Η ίδια βέβαια έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ενώ ο σύζυγός της εκείνη την στιγμή ανέβηκε στην σκηνή και χαστούκισε τον Chris Rock, με το κοινό να μένει κυριολεκτικά άφωνο.

Λίγο αργότερα ο Will Smith παρέλαβε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου και απολογήθηκε για το περιστατικό που επισκίασε την νίκη του.

Will Smith hit Chris Rock after the comic made a joke about Smith’s wife, Jada Pinkett Smith, in an apparently unscripted moment that stunned viewers and audience members alike. https://t.co/gyR4KE1yAE pic.twitter.com/iTK2OBLu2W

— The New York Times (@nytimes) March 28, 2022