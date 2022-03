Όσκαρ 2022: Οι εκπλήξεις και οι ηχηρές απουσίες της 94ης τελετής απονομής

Κάθε χρόνο, στην τελετή απονομής βραβείων της Ακαδημίας, υπάρχουν στιγμές που προκαλούν έντονες συζητήσεις και άλλες που περνούν αδιάφορες. Φέτος, κι ενώ όλα κυλούσαν ομαλά κατά τα 94α Όσκαρ, ξαφνικά πήραν μια διαφορετική τροπή. Ο Γουίλ Σμιθ ενοχλήθηκε από σχόλιο του κωμικού Κρις Ροκ που αφορούσε τη σύζυγό του Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ανέβηκε στη σκηνή και χτύπησε τον Ροκ.

Όλοι στην αίθουσα «πάγωσαν» με το περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επισκίασε μια ιστορική βραδιά για τις γυναίκες στον κινηματογράφο.

Ωστόσο, μέχρι το τέλος της, η βραδιά δεν έκρυβε παρά μόνο ελάχιστες εκπλήξεις καθώς οι βραβεύσεις ήταν προβλέψιμες, κυρίως στις κατηγορίες ερμηνείας οι οποίες ταίριαζαν με αυτές των SAG Awards. Η streaming πλατφόρμα Apple TV έγραψε ιστορία κερδίζοντας το Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας». Η ταινία κέρδισε επίσης στις κατηγορίες «Διασκευασμένο Σενάριο» και «Β’ Ανδρικός Ρόλος» που έλαβε ο Τρόι Κότσουρ – ο πρώτος κωφός άνδρας ηθοποιός που τιμάται σε αυτή την κατηγορία.

Ποιες ήταν οι εκπλήξεις και ποιες οι ηχηρές απουσίες;

Απουσία: «Η Εξουσία του Σκύλου»

Μετά από 12 υποψηφιότητες που έλαβε (τις πιο πολλές στη φετινή διοργάνωση), η ταινία «Η Εξουσία του Σκύλου» σε σκηνοθεσία Τζέιν Κάμπιον κέρδισε μόνο ένα βραβείο, αυτό της Σκηνοθεσίας. Τα περισσότερα – σε αριθμό – έλαβε το «Dune» (συνολικά 6) στις τεχνικές κατηγορίες.

Έκπληξη: Ο Κένεθ Μπράνα, νικητής του Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το «Belfast»

Μια από τις πιο απρόβλεπτες κατηγορίες της βραδιάς, το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου θα μπορούσε να απονεμηθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιος – ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το BAFTA για το «Licorice Pizza», ενώ το «Don’t Look Up» του Άνταμ ΜακΚέι έλαβε το βραβείο WGA. Όμως στο τέλος, ο – οκτώ φορές υποψήφιος για Όσκαρ – Μπράνα, έφυγε με το μεγάλο αυτό βραβείο για τη βιογραφική του ταινία.

Απουσία: «Flee» σε τρεις κατηγορίες

Το ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων από τη Δανία, έγραψε ιστορία για το γεγονός ότι ήταν υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες – Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους, Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους και Διεθνής Ταινία. Όμως, παρόλο που δεν κατάφερε να σημειώσει καμία νίκη, παραμένει ένα εντυπωσιακό επίτευγμα που δεν θα ξεχαστεί εύκολα.

