Όσκαρ 2022: «Εξοργισμένη» η Ακαδημία με τον Γουίλ Σμιθ – Η επιστολή που έστειλε στα μέλη της

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών έστειλε επιστολή προς τα μέλη της, σχετικά με το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής. Ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ όταν ο δεύτερος έκανε ένα «αστείο» σχόλιο για το παρουσιαστικό της συζύγου του Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ.

Η επιστολή, την οποία απέκτησε ο ιστότοπος Variety, σημειώνει ότι η ηγεσία της Ακαδημίας είναι «αναστατωμένη και εξοργισμένη» για τη διαμάχη ανάμεσα στους δύο άνδρες και για τον τρόπο με τον οποίο «επισκίασε» μια γιορτή της κοινότητας της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

«Η τηλεοπτική μετάδοση των 94ων βραβείων Όσκαρ προοριζόταν να είναι γιορτή για πολλά μέλη της κοινότητάς μας που έκαναν εκπληκτική δουλειά τον προηγούμενο χρόνο. Είμαστε αναστατωμένοι και εξοργισμένοι που αυτές οι στιγμές επισκιάστηκαν από την απαράδεκτη και επιβλαβή συμπεριφορά υποψηφίου πάνω στη σκηνή.

Η επιστολή, που υπέγραψε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Ντέιβιντ Ρούμπιν και η διευθύνουσα σύμβουλος Ντον Χάντσον, υπόσχεται ότι «το Συμβούλιο των Διοικητών της Ακαδημίας θα αποφασίσει για την κατάλληλη ενέργεια προς τον κ. Σμιθ». Η ομάδα αναμένεται να συνεδριάσει το βράδυ της Τετάρτης και να συζητήσει το περιστατικό.

Η Ακαδημία δημοσίευσε επίσης μια επιστολή σχετικά με το περιστατικό, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής την Κυριακή. «Η Ακαδημία δεν συγχωρεί τη βία οποιασδήποτε μορφής. Απόψε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να γιορτάσουμε τους νικητές των φετινών Όσκαρ, που αξίζουν αυτή τη στιγμή αναγνώρισης από τους συναδέρφους και τους λάτρεις ταινιών ανά τον κόσμο».

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022