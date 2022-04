Ντίσνεϊ: Αποκάλυψε τον τίτλο του «Avatar 2» – Πότε θα κυκλοφορήσει το τρέιλερ

Μετά από πολλούς μήνες αναμονής, η Ντίσνεϊ κυκλοφόρησε την Τετάρτη το πρώτο τρέιλερ του σίκουελ της ταινίας επιστημονικής φαντασίας Avatar σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον. Εκτός όμως από το τρέιλερ που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης των Walt Disney Studios CinemaCon, η διάσημη εταιρεία παραγωγής αποκάλυψε και τον επίσημο τίτλο της δεύτερης ταινίας.

Το όνομα του επερχόμενου φιλμ είναι «Avatar: The Way of Water» και η περιπέτεια εκτυλίσσεται σε υποβρύχιο σύμπαν. Το «Avatar 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου του 2022.

Ο παραγωγός Τζον Λαντάου ταξίδεψε από τη Νέα Ζηλανδία για την παρουσίαση στο CinemaCon που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας. «Ένα δυνατό στοιχείο στα σενάρια είναι ότι πάντα έχουν καθολικά και προσιτά θέματα», είπε ο – βραβευμένος με Όσκαρ – παραγωγός.

JUST IN: Avatar 2 is called Avatar: The Way of Water. The first footage was STUNNING. The footage we just watched will play only in theaters with #DoctorStrange next week. A week later it will be online.#CinemaCon pic.twitter.com/ytDy6tnvrz — Erik Davis (@ErikDavis) April 27, 2022



«Στο επίκεντρο καθενός από τα σίκουελ θα είναι η οικογένεια Sully. Κάθε ιστορία θα είναι αυτοτελής, θα έχει τη δική της κατάληξη. Θα υπάρχει μια επίλυση σε κάθε ταινία, αλλά αν την κοιτάξουμε στο σύνολο, το ταξίδι κατά μήκος των τεσσάρων φιλμ θα δημιουργήσει μια επική ιστορία». Και συμπλήρωσε: «Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, χρειαζόμαστε μια πιο δυνατή συνεργασία με εσάς και το στούντιο (παραγωγής)…μια κοινότητα». Επιπλέον, είπε κατά τη διάρκεια της έκθεσης αναφερόμενος στο πλήγμα των αιθουσών από την πανδημία και την άνοδο του streaming: «Απλά θέλω να το ακούσετε από μένα: Ο καλύτερος τρόπος είναι να παρέχετε περιεχόμενο που να οδηγεί σε μια εκπληκτική κινηματογραφική εμπειρία».

Το τρέιλερ θα αρχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά στις αμερικανικές αίθουσες από την επόμενη εβδομάδα.

It’s been 12 years but I can now say that footage from Avatar 2 exists! It’s called AVATAR: THE WAY OF WATER. And we just saw the teaser trailer. It’ll debut exclusively in theater with Doctor Strange in the Multiverse of Madness. It’ll be online a week later. #CinemaCon pic.twitter.com/AVxXaN9LQJ — Germain Lussier (@GermainLussier) April 27, 2022





Με πληροφορίες από το Deadline