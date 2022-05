Σίντι Λόπερ: Έρχεται ντοκιμαντέρ με θέμα την καριέρα της στη μουσική

Η αμερικανική δισκογραφική εταιρεία Sony Music Entertainment βρίσκεται επισήμως σε διαδικασία παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ με θέμα την 30χρονη καριέρα της δημοφιλούς Αμερικανίδας τραγουδίστριας/τραγουδοποιού και ηθοποιού Σίντι Λόπερ. Το πρότζεκτ θα ονομάζεται «Let The Canary Sing».

Το φιλμ, μια δημιουργία σε συνεργασία της εταιρείας μαζί με την Λόπερ, θα σκηνοθετήσει η βραβευμένη ντοκιμαντερίστρια Άλισον Έλγουντ, η οποία πρόσφατα σκηνοθέτησε το -υποψήφιο με Emmy- ντοκιμαντέρ «Laurel Canyon».

«Όπως πολλοί άνθρωποι, έτσι κι εγώ υπέθεσα ότι η Σίντι Λόπερ έκανε ντεμπούτο στη μουσική σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ότι ήταν ακόμα μια νεαρή σταρ που απολάμβανε μια μεγάλη άνοδο δόξας και επιτυχίας εξαιτίας του MTV. Τα μουσικά της βίντεο ήταν “άγρια” και πολύχρωμα, τα τραγούδια της όπως το “Girls Just Want to Have Fun” ήταν μεταδοτικά. Αλλά όπως αποδεικνύεται, η ιστορία της είναι μια που αποτελείται από σκληρή δουλειά και επίμονη αποφασιστικότητα. Η Σίντι δεν ήθελε μόνο να ακουστεί η φωνή της, αλλά να αποτελέσει μια (σημαντική) φωνή που όλοι θα προσέξουν», δήλωσε η Έλγουντ.

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει την ιστορία της τραγουδίστριας-τραγουδοποιού η οποία είναι και ακτιβίστρια, συνθέτις και ηθοποιός. Πιο συγκεκριμένα, το «Let the Canary Sing» θα εστιάσει στην πορεία της Λόπερ προς τη δόξα – από την ανατροφή της στην εργατική τάξη του Κουίνς στη Νέα Υόρκη, μέχρι την επιτυχία με το ντεμπούτο της άλμπουμ «She’s So Unusual».

«Είναι προνόμιο να έχω την ευκαιρία συνεργασίας με τη Σίντι Λόπερ στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ της, ενός πρότζεκτ που ταιριάζει με τον εμβληματικό και ανυπολόγιστο αντίκτυπο στη μουσική βιομηχανία αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Το φιλμ θα είναι ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο αυτής της πρωτοποριακής καλλιτέχνιδος που θα μοιράζεται με τους θαυμαστές, τον κόσμο της», είπε ο Τιμ ΜακΚέι, πρόεδρος premium περιεχομένου στη Sony Music Entertainment.

Με πληροφορίες από το Variety