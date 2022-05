Πώς θα σας φαινόταν μια μικροσκοπική προβολή του «Tenet»;

Με την πρωτοκαθεδρία του streaming και την κυκλοφορία πολλών ταινιών αποκλειστικά σε αυτό, άνοιξε παράλληλα μια αρκετά μεγάλη κουβέντα για το κατά πόσο είναι θεμιτό η έβδομη τέχνη να καταναλώνεται μέσα από οθόνες τηλεόρασης, λαπ τοπ, ακόμα και τάμπλετ ή κινητού αντί για το κινηματογραφικό πανί.

Πάντως κάποιοι τόλμησαν να κάνουν κάτι ακόμα πιο ακραίο και να «χωρέσουν» ολόκληρο το «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν στη μικροσκοπική παιχνιδομηχανή Playdate.

finally getting around to watching Tenet the way chris nolan intended. what an incredible film. pic.twitter.com/WOj8erl5WS

— jae (@jkap) May 1, 2022