«Crimes of the Future»: Στη δημοσιότητα 4 νέες εικόνες από την ταινία του Κρόνενμπεργκ

Ο οργανισμός NEON κυκλοφόρησε τέσσερις νέες φωτογραφίες από την επερχόμενη ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future» που γυρίστηκε εξ’ολοκλήρου στην Αθήνα και θα διαγωνιστεί στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού, με τους θαυμαστές να ανυπομονούν για την κυκλοφορία του φιλμ.

Για την ώρα, η πληροφορία που έχουμε όσον αφορά την κυκλοφορία της ταινίας είναι η ημερομηνία της 3ης Ιουνίου 2022, αλλά στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Το «Crimes of the Future» διαδραματίζεται σε ένα κάπως μακρινό μέλλον, με την ανθρωπότητα να μαθαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλλον, το ανθρώπινο σώμα υφίσταται νέους μετασχηματισμούς και μεταλλάξεις.

Στο φιλμ συμμετέχει ένα σημαντικό καστ όπως οι Βίγκο Μόρτενσεν, Κρίστεν Στιούαρτ, Λέα Σεϊντού, Σκοτ Σπίντμαν, Γουελκέτ Μπουνγκουέ μαζί με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο και Γιώργο Καραμίχο. Πρόκειται για μια καναδοελληνική συμπαραγωγή μεταξύ της Serendipity Point Films του Ρόμπερτ Λάντος και της Αργοναύτες Α.Ε. του Πάνου Παπαχατζή.