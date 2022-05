Τομ Κρουζ: Άφιξη με ελικόπτερο που οδήγησε ο ίδιος στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick»

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Top Gun: Maverick» πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ώρες στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και ο Τομ Κρουζ έκανε εντυπωσιακή είσοδο φτάνοντας με ένα ελικόπτερο N547SA Airbus που οδήγησε ο ίδιος.

Με γυαλιά ηλίου όπως αυτά που φορούν οι πιλότοι, ο 59χρονος ηθοποιός χαμογελούσε καθώς αποβιβαζόταν από το αεροσκάφος και προχώρησε στο διάδρομο, κουμπώνοντας το σακάκι του κοστουμιού του. Το ελικόπτερο έγραφε το όνομα της ταινίας καθώς και του ηθοποιού με μεγάλα γράμματα.

Στη νέα ταινία, ο Κρουζ αναβιώνει τον ρόλο του Μάβερικ, παραπάνω από 35 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρωτότυπης ταινίας το 1986.

.@TomCruise arriving to the #TopGun: Maverick Global Premiere red carpet in style. pic.twitter.com/0eBarJQwfM

— Top Gun (@TopGunMovie) May 5, 2022