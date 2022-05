«Avatar»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της δεύτερης ταινίας, «The Way of Water»

Μετά από 13 χρόνια και πολλές καθυστερήσεις, τα στούντιο 20th Century έδωσαν στη δημοσιότητα μια ματιά στην πολυαναμενόμενη ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Avatar 2», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου του 2022. Ο τίτλος του φιλμ ανακοινώθηκε πριν από μερικές μέρες και είναι ο «Avatar: The Way of Water».

Μετά την επανακυκλοφορία της στην Κίνα, η πρώτη ταινία «Avatar» ξεπέρασε την «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» («Avengers: Endgame») και έγινε η πιο προσοδοφόρα ταινία όλων των εποχών (σύμφωνα με τις πωλήσεις εισιτηρίων) όταν τα έσοδά της ξεπέρασαν τα 2.8 δισεκατομμύρια παγκοσμίως.

Η δεύτερη ταινία «Avatar» συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε η πρώτη, με τους Σάλι και Νεϊτίρι να δημιουργούν την οικογένειά τους στον πλανήτη Πανδώρα και να αντιμετωπίζουν νέες απειλές για τον αναπτυσσόμενο πολιτισμό της. Όσον αφορά τους ηθοποιούς, πολλοί από την πρώτη ταινία θα επιστρέψουν συμπεριλαμβανομένων των Ζόι Σαλντάνα (Νεϊτίρι), Σιγκούρνι Γουίβερ σε νέο ρόλο και Σαμ Γουόρθινγκτον ως Τζέικ Σάλι. Όμως, στο καστ θα συμμετάσχουν κι άλλα ονόματα όπως η Κέιτ Γουίνσλετ, η Μισέλ Γιο και η Ούνα Τσάπλιν.

Ο Κάμερον αρχικά είπε ότι στόχευε στην κυκλοφορία της ταινίας το 2014, αλλά η ταινία μεταφέρθηκε επτά φορές μέχρι τον σημερινό προγραμματισμό. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το 2020 παράλληλα με το «Avatar 3» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023.

Ο σκηνοθέτης είπε τον Δεκέμβριο στο Variety ότι έκανε έναν συνδυασμό της διαδικασίας γυρισμάτων για τα δύο πρώτα σίκουελ μαζί με λίγο από το τέταρτο μέρος. «Κάναμε μια ανάμειξη των προγραμμάτων για τη δεύτερη και τρίτη ταινία μαζί, με βάση τις σκηνές και τα περιβάλλοντα. Είπα, ας συμπεριφερθούμε σαν να ήταν μια μίνι – σειρά διάρκειας έξι ωρών και θα πηγαίναμε μόνο μια φορά στη Φρανκφούρτη. Θα γυρίσουμε όλες τις σκηνές από το “2” και “3” την ίδια χρονική περίοδο».

Με πληροφορίες από το Variety