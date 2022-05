Κρόνενμπεργκ για «Crimes of the Future»: «Περιμένω οι θεατές να αποχωρούν από την αίθουσα στα πρώτα λεπτά»

Η Κρίστεν Στιούαρτ στην ταινία «Crimes of the Future»

Η αντίστροφη μέτρηση για την προβολή της νέας ταινίας του Ντ. Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future» στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών όπου και θα διαγωνιστεί, έχει ξεκινήσει.

Ο οργανισμός ΝΕΟΝ κυκλοφόρησε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα το πλήρες τρέιλερ του φιλμ καναδοελληνικές παραγωγής που γυρίστηκε εξ’ολοκλήρου στην Αθήνα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2021 με ένα λαμπερό καστ που αποτελείται από τους Βίγκο Μόρτενσεν, Λέα Σεϊντού, Σκοτ Σπίντμαν, Γουελκέτ Μπουνγκουέ μαζί με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο και Γιώργο Καραμίχο.

Κι ενώ οι θαυμαστές του Καναδού σκηνοθέτη ανυπομονούν για την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη αλλά και το υποείδος του «body horror» που εκείνος έχει συστήσει, ο ίδιος δηλώνει τώρα ότι η ιδέα των θεατών να αποχωρούν από την πρεμιέρα στο φεστιβάλ εξαιτίας του περιεχομένου της ταινίας και των ιδιαίτερα γλαφυρών σκηνών, «είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο» κι αυτή δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα συνέβαινε αυτό. Πριν από 26 χρόνια η ταινία του «Crash» δέχθηκε σκληρή αντίδραση στις Κάννες.

«Υπάρχουν μερικές πολύ σκληρές σκηνές. Εννοώ, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε αποχωρήσεις μέσα στα πέντε πρώτα λεπτά της ταινίας. Είμαι σίγουρος. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν δει την ταινία έχουν πει πως πιστεύουν ότι τα τελευταία 20 λεπτά θα είναι πολύ σκληρά για τους θεατές με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν. Ένας θεατής είπε ότι παραλίγο να πάθε κρίση πανικού. Κι εγώ λέω: “Αυτό θα ήταν εντάξει”. Αλλά δεν έχω πεισθεί ότι θα υπάρξει κάποια γενική αντίδραση. Περιμένω όμως αποχωρήσεις από την αίθουσα, στις Κάννες».

Η Σεϊντού («Blue Is The Warmest Colour») ήδη αποσπά θετικές κριτικές για την ερμηνεία της στο φιλμ, μέσα από άρθρο – αφιέρωμα που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο The Hollywood Reporter. Ο Μόρτενσεν την αποκαλεί «την πιο αφοσιωμένη συνεργάτιδα με την οποία έχει συνεργαστεί ποτέ». Ο Κρόνενμπεργκ εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι δεν φοβόταν καθόλου για τον χαρακτήρα που υποδύεται. «Μερικοί ηθοποιοί φοβούνται συγκεκριμένα πράγματα κι αυτό είναι πολύ συγκεκριμένα στον καθένα», εξηγεί ο Κρόνενμπεργκ. «Για μια ταινία σαν κι αυτή, χρειάζεσαι έναν ηθοποιό που να είναι ανεμπόδιστος, η Λέα το έχει αυτό», είπε ο σκηνοθέτης.

Με πληροφορίες από το The Playlist