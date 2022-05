Πώς τα ιαπωνικά anime έγιναν το πιο αγαπητό κινηματογραφικό είδος παγκοσμίως

Η πανδημία του κορωνοιού έφερε πολλές αλλαγές σε όλους τους κλάδους – ανάμεσά τους και αυτοί του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ωστόσο, η περίοδος του εγκλεισμού ανέδειξε νέες τάσεις σε αυτούς τους χώρους όπως για παράδειγμα τα ιαπωνικά anime (animation/κινούμενα σχέδια) που γρήγορα έγιναν ο πιο δημοφιλής τρόπος ψυχαγωγίας στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του πανδημικού lockdown το 2020, όταν οι συνολικές εισπράξεις των κινηματογράφων στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 80% και η κινηματογραφική αγορά της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 45%, η συνολική βιομηχανία anime της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε μόλις 3.5%, με μια συνολική αξία της αγοράς περίπου στα 21.3 δισεκατομμύρια δολάρια (πάνω από 2.4 τρισεκατομμύρια γιεν). Την ίδια χρονιά, η βιομηχανία των anime παρήγαγε επίσης τη μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών: το «Demon Slayer the Movie: Mugen Train», ένα φιλμ γεμάτο δράση που κέρδισε σχεδόν 48 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, 365 εκατομμύρια δολάρια στην Ιαπωνία και 504 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει η μεγαλύτερη κινηματογραφική υπερπαραγωγή οποιουδήποτε είδους το 2020 (ξεπέρασε την κινεζική πολεμική ταινία «The Eight Hundred», η οποία κέρδισε 461 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά της).

Και τα υπερμεγέθη κέρδη για τα anime συνεχίστηκαν. Οι τρεις κορυφαίοι τίτλοι στο ιαπωνικό box office το 2021 ήταν όλες επιτυχίες anime. Και το φιλμ «Jujutsu Kaisen 0», ένα σκοτεινό anime φαντασίας βασισμένο σε μια ομώνυμη σειρά μάνγκα του Γκέγκε Ακουτάμι, απέφερε εκεί 106 εκατομμύρια δολάρια νωρίτερα φέτος, καθώς και 34 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 187 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία συμβούλων Parrot Analytics, η παγκόσμια ζήτηση για περιεχόμενο anime αυξήθηκε κατά 118% τα τελευταία δύο χρόνια, καθιστώντας το ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα είδη περιεχομένου κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Ακόμη και σε περιόδους πανδημίας, η αγορά των anime ευημερούσε», σημείωσε στον ιστότοπο The Hollywood Reporter ο Κάνα Κόιντο, συνεργάτης της ιαπωνικής εταιρείας διανομής The Klockworx, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συζήτησης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Άπω Ανατολής. «Η Ιαπωνία είναι μια μοναδική αγορά όπου, αν και οι συνολικές εισπράξεις το 2020 ήταν σχεδόν οι μισές από αυτές του 2019, παρόλα αυτά υπήρχε αυτό το σπάνιο περιεχόμενο που τα πήγε καλύτερα από ποτέ». Κατά τη δεκαετία πριν από την πανδημία, από το 2009 έως το 2019, η βιομηχανία anime της Ιαπωνίας διπλασιάστηκε σε συνολική αξία αγοράς στα 22.1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Ένωση Ιαπωνικών Κινουμένων Σχεδίων.

Η βασική δύναμη πίσω από μια τέτοια ανάπτυξη ήταν η διευρυνόμενη δημογραφική αποδοχή της κουλτούρας των anime, τόσο μέσα στην Ιαπωνία όσο και μεταξύ των καταναλωτών σχεδόν παντού. «Αυτή η αναγέννηση των anime συνέβη στην Ιαπωνία και στη Δύση τα τελευταία πέντε με δέκα χρόνια, και αυτό που κάποτε θα προκαλούσε τον εκφοβισμό κάποιου που θα δήλωνε ότι του αρέσουν τα anime, έχει μετατραπεί σε αντικείμενο συζήτησης για το οποίο πλέον όλοι θέλουν να μιλούν», λέει στο The Hollywood Reporter ο 27χρονος influencer των anime Τζόζεφ Τετσούρο Μπίσινγκερ, ο Joey The Anime Man στο YouTube το κανάλι του οποίου έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία σε 3.2 εκατομμύρια ακόλουθους.

Netflix: «Έκρηξη» στις anime παραγωγές

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου AnimeJapan στο Τόκιο τον περασμένο Μάρτιο, το Netflix αποκάλυψε ότι μόνο το 2022 θα κυκλοφορούσε 40 νέους τίτλους anime, που θα καλύπτουν ένα αυξανόμενο φάσμα ειδών. Χαρακτηριστικά, η πλατφόρμα είχε δεδομένα για να δικαιολογήσει την επέκταση: Το 2021, περισσότεροι από τους μισούς συνδρομητές του Netflix παγκοσμίως παρακολούθησαν τουλάχιστον κάποιο περιεχόμενο anime στην πλατφόρμα. Άλλες πλατφόρμες αναφέρουν τα ίδια ευρήματα.

Όμως και το anime συνεχίζει να λειτουργεί με τη δική του μοναδική λογική. Σε αντίθεση με τις περισσότερες κινηματογραφικές παραγωγές, τα κέρδη των anime έχουν ενισχυθεί αντί να πληγούν από την «επανάσταση» του streaming, η οποία συνεχίζει να αυξάνει την προσβασιμότητα και την αναγνωρισιμότητα βασικών τίτλων. Το Hulu και το Amazon Prime Video συνεχίζουν επίσης να επεκτείνουν τις προσφορές τους για anime, ενώ το HBO Max, το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην Ασία, είναι γνωστό ότι ετοιμάζει συμφωνίες για αδειοδότηση.

Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων φαίνεται επίσης ότι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχουν «ανοσία» στην πρόσφατη επαναξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου του streaming. Τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα του Netflix για το πρώτο τρίμηνο, τα οποία προκάλεσαν για πρώτη φορά στη δεκαετία την πτώση των συνδρομητών του και τη βουτιά της τιμής της μετοχής του κατά 25% , έχουν αυξημένη μόνο την αξία των anime. Κι ενώ το Netflix περιορίζει τις άσκοπες δαπάνες περιεχομένου στους περισσότερους τομείς, είναι πιθανό να ξοδέψει περισσότερα για τα anime. Μια παρόμοια λογική θα ισχύσει και για τις άλλες πλατφόρμες streaming του Χόλιγουντ και της Σίλικον Βάλεϊ.

Η «έκρηξη» αυτή θα πρέπει να φέρει συναρπαστικές εξελίξεις και για τους θαυμαστές, πέρα από την ευκολότερη πρόσβαση σε τίτλους. Οι προϋπολογισμοί παραγωγής για premium έργα anime έχουν αυξηθεί από μιάμιση μέχρι τρεις φορές, λένε όσοι γνωρίζουν την κατάσταση. Και συνεπώς, οι κορυφαίοι καλλιτέχνες anime βιώνουν την μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία που είχαν ποτέ.

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter