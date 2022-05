Netflix: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ της Τζένιφερ Λόπεζ «Halftime»

Η λάμψη της Τζένιφερ Λόπεζ στην μεγάλη οθόνη δεν σβήνει ποτέ, είτε υποδύεται την εργατική σχεδιάστρια γάμων, την πρώην σερβιτόρα που περνάει στην αντεπίθεση όταν ο άπιστος σύζυγός της προσπαθεί να σκοτώσει ή την – γεμάτη αυτοπεποίθηση – χορεύτρια. Πάντα δυναμική, περισσότερο μια «θεότητα» από απλή περφόρμερ.

Όμως στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix με θέμα «Halftime» που κάνει πρεμιέρα στις 14 Ιουνίου στην πλατφόρμα, η τραγουδίστρια και ηθοποιός αντιστρέφει αυτές τις προσδοκίες, προσκαλώντας τους θεατές να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στα παρασκήνια μεγάλων γεγονότων όπως το ημίχρονο του Super Bowl το 2019 και την οσκαρική κούρσα για την ταινία «Επικίνδυνες κυρίες» («The Hustlers»). Το τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε και μας δίνει μια πρώτη ματιά στην καθημερινότητα της σταρ και τις απαιτήσεις στη δουλειά της.

«Προσπαθώ να σας δώσω κάτι που να έχει ουσία, όχι απλά να δείξω εμάς που χορεύουμε. Θέλω κάτι αληθινό», ακούγεται να λέει η Λόπεζ στο τρέιλερ.

Η ταινία θα περιλαμβάνει επίσης νέα πλάνα από την ερμηνεία της στην ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, όπου τραγούδησε τα «This Land Is Your Land» και «America, the Beautiful», καθώς και στιγμές από τα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ταινίας «Hustlers». Η -βραβευμένη – από τους κριτικούς ταινία απέτυχε να αποσπάσει υποψηφιότητες για Όσκαρ.

