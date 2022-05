Φεστιβάλ Καννών: Αν Χάθαγουεϊ και Τζέρεμι Στρονγκ έλαμψαν στο κόκκινο χαλί (εικόνες)

Ο Τζέιμς Γκρέι («The Immigrant», «Two Lovers», «Ad Astra») βρέθηκε στο 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία «Armageddon Time», μια ιδιαίτερα προσωπική και οικεία οικογενειακή ιστορία, ένα φιλμ που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980. Το βράδυ της Πέμπτης, στην πρεμιέρα, η ταινία έλαβε ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 6 λεπτών.

Όταν το χειροκρότημα σταμάτησει, ο Γκρέι και πολλοί σταρ της ταινίας συμπεριλαμβανομένης της Αν Χάθαγουεϊ έκλαιγαν από συγκίνηση. «Έχω βρεθεί στο φεστιβάλ πέντε φορές, ποτέ δεν έχω μιλήσει προηγουμένως. Μπορώ μόνο να σας πω πόσο ευγνώμων νιώθω απέναντι σε όλους όσοι ήρθατε εδώ. Είναι πολύ συγκινητικό, είναι κατά κάποιον τρόπο η ιστορία της ζωής μου», είπε ο Γκρέι. «Ολοκληρώσαμε την ταινία το προηγούμενο Σάββατο σε πανικό και τη στείλαμε εδώ ώστε να είστε οι πρώτοι άνθρωποι στον πλανήτη Γη που θα τη δείτε. Είμαι ευγνώμων στον καθένα από εσάς και δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για το γεγονός ότι ήρθατε. Σας αγαπώ όλους».

In Cannes, Anne Hathaway gets emotional when discussing the passing of her mother-in-law, who she channeled for her role in new movie “Armageddon Time.” pic.twitter.com/3F4uIUX2dF

— AP Entertainment (@APEntertainment) May 20, 2022